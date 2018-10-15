"Короли" плюсов и минусов: почему избиратели вычеркивали Джорджа Стила?!

Если в целом избирателей и можно упрекнуть в сравнительно низкой активности на выборах в 13 Сейм, то такого точно не скажешь о тех, кто дошел до избирательной урны. Именно здесь избиратели решили по-настоящему "расквитаться" с политиками, щедро вычеркивая из списка всех, кто не нравится. Передача "LNT Ziņu TOP 10" обобщила, что говорят сами политики о полученных рекордных минусах. Рассказываем!
Первым появился комментарий неизбранного министра юстиции Дзинтарса Расначса (VL-TB/LNNK), который заявил, что "прокремлевцы, левые либералы и бандиты" создали ему мифический образ. Он не считает, что на своем посту совершил ошибки:
"Все это время я был несгибаем. То, что у меня есть недоброжелатели, только подтверждает то, что я был на верном пути. Никого из недоброжелателей - прокремлевцев, левых либералов, бандитов и нечестных администраторов я никогда не поддержу", - отметил Расначс.
Были и еще два министра, которым перевес минусов над плюсами не позволил пройти в Сейм - это министр образования Карлис Шадурскис и министр внутренних дел Рихард Козловскис, оба представители партии "Новое Единство".
"Я думаю, что оценка здесь очень простая. Те, кто делают, многим нравятся и многим нет", - прокомментировал Шадурскис.
Одним из самых больших сюрпризов стало непопадание в Сейм одного из "корифеев" Союза "зеленых" и крестьян Аугуста Бригманиса. И хотя в списке по Земгале он собрал больше всего плюсов, он также и стал лидером минусов, из-за чего с первого места он съехал на третье место, чего оказалось недостаточно для того, чтобы пройти в Сейм. Политик был краток:
"Это было бы необъективно винить кого-то в том, что я не попал. Так не поступают честные политики".
Из-за минусов не получил мандата и один из самых узнаваемых депутатов Национального объединения Имантс Парадниекс, он баллотировался в Земгале под вторым номером, но избиратель его перенес на четвертое место. Однако политик не считает, что выступил на выборах плохо, ведь плюсов он получил больше, чем минусов:
"Есть люди, о которых можно однозначно сказать, что они вычеркнуты полностью. Я считаю, что результат достойный, но не такой хороший, как я ожидал".
Избиратели не позволили вернуться в Сейм и одной из лидеров партии "Для развития/За!" Илзе Винькеле. В списке по Земгале она собрала больше всех не только плюсов, но и минусов, прокомментировав ситуацию так:
"Конечно, новое лицо, совсем незнакомое, и я с определенным опытом и багажом неприятных решений, как, например, повышение пенсионного возраста".
Внимание лидеров партии "Для развития/За!" привлек и тот факт, что в списке по Риге вторым самым вычеркиваемым стал Джордж Стил. Как отметил сопредседатель союза, это один из тех случаев, которые будут исследоваться углубленно.
В рядах Новой консервативной партии противоречивую оценку получила лидер рижского списка Юта Стрике. И хотя она сохранила первую позицию, на этих выборах она стала вторым самым вычеркиваемым кандидатом, ее вычеркнули 5433 избирателя.
"Я ясно понимаю, что человек может нравится и не нравится из-за определенных черт характера или просто так. А те люди, которые вычеркнули меня - они все же понимали, что голосуют за нашу партию. И это самое важное, а не плюсы и минусы. Конечно, большую роль сыграла и кампания по очернению меня на протяжении нескольких месяцев. Это я осознаю", - сказала политик.
Согласно данным Центральной избирательной комиссии, 60% избирателей воспользовались возможностью отметить свои предпочтения в избирательных бюллетенях.