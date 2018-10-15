"Короли" плюсов и минусов: почему избиратели вычеркивали Джорджа Стила?!

Первым появился комментарий неизбранного министра юстиции Дзинтарса Расначса (VL-TB/LNNK), который заявил, что "прокремлевцы, левые либералы и бандиты" создали ему мифический образ. Он не считает, что на своем посту совершил ошибки:

"Все это время я был несгибаем. То, что у меня есть недоброжелатели, только подтверждает то, что я был на верном пути. Никого из недоброжелателей - прокремлевцев, левых либералов, бандитов и нечестных администраторов я никогда не поддержу", - отметил Расначс.

Дзинтарс Расначс ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Были и еще два министра, которым перевес минусов над плюсами не позволил пройти в Сейм - это министр образования Карлис Шадурскис и министр внутренних дел Рихард Козловскис, оба представители партии "Новое Единство".

"Я думаю, что оценка здесь очень простая. Те, кто делают, многим нравятся и многим нет", - прокомментировал Шадурскис.

Карлис Шадурскис ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Одним из самых больших сюрпризов стало непопадание в Сейм одного из "корифеев" Союза "зеленых" и крестьян Аугуста Бригманиса. И хотя в списке по Земгале он собрал больше всего плюсов, он также и стал лидером минусов, из-за чего с первого места он съехал на третье место, чего оказалось недостаточно для того, чтобы пройти в Сейм. Политик был краток:

"Это было бы необъективно винить кого-то в том, что я не попал. Так не поступают честные политики".

Аугуст Бригманис ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Из-за минусов не получил мандата и один из самых узнаваемых депутатов Национального объединения Имантс Парадниекс, он баллотировался в Земгале под вторым номером, но избиратель его перенес на четвертое место. Однако политик не считает, что выступил на выборах плохо, ведь плюсов он получил больше, чем минусов:

"Есть люди, о которых можно однозначно сказать, что они вычеркнуты полностью. Я считаю, что результат достойный, но не такой хороший, как я ожидал".

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Избиратели не позволили вернуться в Сейм и одной из лидеров партии "Для развития/За!" Илзе Винькеле. В списке по Земгале она собрала больше всех не только плюсов, но и минусов, прокомментировав ситуацию так:

"Конечно, новое лицо, совсем незнакомое, и я с определенным опытом и багажом неприятных решений, как, например, повышение пенсионного возраста".

ФОТО: Sintija Zandersone/LETA

Внимание лидеров партии "Для развития/За!" привлек и тот факт, что в списке по Риге вторым самым вычеркиваемым стал Джордж Стил. Как отметил сопредседатель союза, это один из тех случаев, которые будут исследоваться углубленно.

Джордж Стил ФОТО: Agnese Gulbe/LETA

В рядах Новой консервативной партии противоречивую оценку получила лидер рижского списка Юта Стрике. И хотя она сохранила первую позицию, на этих выборах она стала вторым самым вычеркиваемым кандидатом, ее вычеркнули 5433 избирателя.

"Я ясно понимаю, что человек может нравится и не нравится из-за определенных черт характера или просто так. А те люди, которые вычеркнули меня - они все же понимали, что голосуют за нашу партию. И это самое важное, а не плюсы и минусы. Конечно, большую роль сыграла и кампания по очернению меня на протяжении нескольких месяцев. Это я осознаю", - сказала политик.

ФОТО: Ieva Čīka/LETA