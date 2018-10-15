Представитель "Kalnciema iela" Карлис Дамбергс отметил: "Упорядочение территории квартала Калнциема потребовало от нас 18 лет, и я допускаю, что так же может быть с Агенскалнским рынком, потому что рядом игорные залы, ломбарды, так что помощь нам пригодится. Я уверен, что со своей задачей мы справимся".