Пн, 15.10.2018
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Ретро автомобили и абсолютный винтаж, или "блошинка" в Агенскалнсе ФОТО

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ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Агенскалнский рынок снова живет! В воскресенье, 14 октября, здесь состоялась очередная ярмарка - на этот раз это была именуемая в народе "блошинка". Торговцы представили ретро автомобили, велосипеды и различные бытовые предметы в винтажном стиле. Как это было, смотрите в нашей фото галерее!

Галерея: Блошиный рынок в Агенскалнсе 

Напомним, в мае право аренды Агенскалнского рынка получила компания "Kalnciema iela". Комитет городской собственности Рижской думы согласовал поданный компанией проект восстановления территории Агенскалнского рынка, который предусматривает открытие на рынке читального зала и конференц-зала.

Представитель "Kalnciema iela" Карлис Дамбергс отметил: "Упорядочение территории квартала Калнциема потребовало от нас 18 лет, и я допускаю, что так же может быть с Агенскалнским рынком, потому что рядом игорные залы, ломбарды, так что помощь нам пригодится. Я уверен, что со своей задачей мы справимся".

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