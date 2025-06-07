Заявления Росликова попали в поле зрения VDD

Служба государственной безопасности (VDD) оценивает высказывания депутата Алексея Росликова ("Стабильности!") на заседании Сейма 5 июня в рамках своей компетенции, сообщили агентству LETA в VDD.
В начале февраля этого года VDD уже провела переговоры с Росликовым в связи с его публичными высказываниями в адрес латышей.
Тогда же Росликов был предупрежден о предусмотренной ответственности в случае разжигания национальной ненависти или других уголовных преступлений.
Рассуждая о декларации "Об устранении последствий русификации", Росликов использовал с трибуны Сейма русский язык, что является нарушением.
С трибуны Сейма на повышенных тонах он заявил, что русскоязычные тоже стояли на баррикадах вместе с латышами.
Он задался риторическими вопросами о том, что еще будет придумано для русскоязычных: "отдельные закрытые зоны, закон, согласно которому русскоязычные не смогут называть своего ребенка определенным именем, потому что оно русское?".
Он подчеркнул, что в Латвии значительная часть населения - русские, которые ежедневно говорят дома по-русски, но при этом участвуют в развитии страны, поэтому без них страна развиваться не сможет.
В конце обращения Росликов по-русски воскликнул "Русский язык - наш язык!". За это было принято решение выдворить его с заседания Сейма.
Ранее сообщалось, что оппозиционные депутаты от "Объединенного списка" (ОС) обратились в Государственную полицию с просьбой привлечь к ответственности депутата Алексея Росликова ("Стабильности!") за то, что он говорил на русском языке и демонстрировал грубые жесты во время заседания Сейма в четверг, 5 июня.
В заявлении ОС для СМИ говорится, что, выступая по поводу декларации "о ликвидации последствий русификации", Росликов завершил свою речь фразой на русском языке - "Нас больше, русский язык - наш!" - и после этого дважды адресовал сидящим в зале грубый жест.
Первая часть статьи 50 Регламента Сейма предусматривает, что заседания Сейма и его комиссий ведутся на государственном языке, напоминает ОС.
Партия также напоминает, что статья 20 закона об административных наказаниях устанавливает ответственность за вопиющее неуважение к государственному языку и налагает штраф в размере от семи до ста сорока штрафных единиц.
Депутаты считают, что имело место преднамеренное и грубое нарушение закона, просят Государственную полицию возбудить дело об административном нарушении и привлечь Росликова к административной ответственности.
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