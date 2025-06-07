Заявления Росликова попали в поле зрения VDD

В начале февраля этого года VDD уже провела переговоры с Росликовым в связи с его публичными высказываниями в адрес латышей.

Тогда же Росликов был предупрежден о предусмотренной ответственности в случае разжигания национальной ненависти или других уголовных преступлений.

Рассуждая о декларации "Об устранении последствий русификации", Росликов использовал с трибуны Сейма русский язык, что является нарушением.

С трибуны Сейма на повышенных тонах он заявил, что русскоязычные тоже стояли на баррикадах вместе с латышами.

Он задался риторическими вопросами о том, что еще будет придумано для русскоязычных: "отдельные закрытые зоны, закон, согласно которому русскоязычные не смогут называть своего ребенка определенным именем, потому что оно русское?".

Он подчеркнул, что в Латвии значительная часть населения - русские, которые ежедневно говорят дома по-русски, но при этом участвуют в развитии страны, поэтому без них страна развиваться не сможет.

В конце обращения Росликов по-русски воскликнул "Русский язык - наш язык!". За это было принято решение выдворить его с заседания Сейма.

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