По чуть-чуть и со счета украли 1000 евро. История рижанки и позиция банка

С чего все началось. Рассказ девушки

История началась этим летом. Так сложилось, что за несколько месяцев наша героиня отправилась в пять или шесть зарубежных поездок подряд.

Это важный момент, потому что именно активные путешествия стали причиной того, что пропажу со счета она обнаружила не сразу.

Еще в середине августа у нее закрались первые подозрения, что на счете как-то мало денег, как будто очень потратилась, но, с другой стороны, за границей то и не мудрено превысить все лимиты, тут мороженка, тут кофе, и деньги в европейских столицах словно таят, решила она... Тем более, что за все проезды, гостиницы, покупки она расплачивалась карточкой.

Она посетила Прагу, Осло, Бордо, Стокгольм, Таллинн - такое количество поездок за короткий срок просто выбило нашу героиню из привычной колеи, и, как оказалось, мошенники очень ловко этим воспользовались.

Дел было невпроворот, она снова собиралась в путь и ей опять показалось, что на счету подозрительно мало денег, но на этот раз она подумала, что, возможно, снялись наконец деньги с предыдущих поездок. Когда ты за границей те же гостиницы зачастую замораживают деньги за проживание, они долго висят, а потом в какой-то момент снимаются - вот так девушка и подумала, что это все объясняет.

Да и понятно, что на выписке с банковского счета было много иностранных покупок и не так просто в этом ворохе было заметить не свои перечисления, тем более, что, как оказалось потом, мошенники очень грамотно вписывали названия и цели сделок...

Поворотной стала середина сентября - накануне вечером наша героиня положила деньги на счет, чтобы на утро оплатить счета за телефон, интернет и так далее. Каково же было ее удивление, когда на следующий день счет оказался пустым!

Тогда она и начала изучать, где деньги то. Методично прошлась по всем транзакциям и обнаружила занятные позиции, которые были совсем не ее... Например, на выписке за 6 сентября оказалось сразу три "левых" позиции:

Выписка со счета девушки с "чужими" транзакциями ФОТО: скриншот

Девушка стала штудировать последние месяцы и обнаружила, что чаще других фигурировал абсолютно незнакомый ей сайт sarenza.com. Любопытства ради она даже открыла его, оказалось, там продается мебель, одежда - правда, наша героиня ее никогда не покупала...

Среди транзакций были и какие-то несуществующие сайты, которые сам google потом не нашел. Все деньги снимались в евро, зачастую все было оформлено как будто под Францию, покупки в Париже, французские сайты... Одним словом, очень грамотно мошенники обыграли тот факт, что девушка много путешествует.

Под конец ребята настолько наловчились, что уже даже фигурировали такие пояснения как "Berlin ticket guide" - одним словом, очень профессионально завуалированные сделки.