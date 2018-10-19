По чуть-чуть и со счета украли 1000 евро. История рижанки и позиция банка

Со всех сторон банки призывают нас использовать безналичные деньги, по максимуму расплачиваться карточкой, которая стала уже настолько продвинутой, что и PIN код то вводить не надо, хватает "пикнуть". Делается все, чтобы мы отказались от денег звенящих и шуршащих. Вся жизнь плавно перетекает в интернет, не только чехлы для телефонов, но и платьица, еду, да все на свете современные люди теперь заказывают в Сети. Но, безопасно ли это? Готовы ли банки к веку глобальной дигитализации? Как показал случай с нашей героиней, отнюдь нет. После покупки в интернет - магазине одного очень известного бренда с ее счета незаметно стали пропадать деньги, общая сумма "протечки" за несколько месяцев составила свыше 1000 евро! Как так и что делать, в сегодняшнем материале Русского TVNET.
С чего все началось. Рассказ девушки
История началась этим летом. Так сложилось, что за несколько месяцев наша героиня отправилась в пять или шесть зарубежных поездок подряд.
Это важный момент, потому что именно активные путешествия стали причиной того, что пропажу со счета она обнаружила не сразу.
Еще в середине августа у нее закрались первые подозрения, что на счете как-то мало денег, как будто очень потратилась, но, с другой стороны, за границей то и не мудрено превысить все лимиты, тут мороженка, тут кофе, и деньги в европейских столицах словно таят, решила она... Тем более, что за все проезды, гостиницы, покупки она расплачивалась карточкой.
Она посетила Прагу, Осло, Бордо, Стокгольм, Таллинн - такое количество поездок за короткий срок просто выбило нашу героиню из привычной колеи, и, как оказалось, мошенники очень ловко этим воспользовались.
Дел было невпроворот, она снова собиралась в путь и ей опять показалось, что на счету подозрительно мало денег, но на этот раз она подумала, что, возможно, снялись наконец деньги с предыдущих поездок. Когда ты за границей те же гостиницы зачастую замораживают деньги за проживание, они долго висят, а потом в какой-то момент снимаются - вот так девушка и подумала, что это все объясняет.
Да и понятно, что на выписке с банковского счета было много иностранных покупок и не так просто в этом ворохе было заметить не свои перечисления, тем более, что, как оказалось потом, мошенники очень грамотно вписывали названия и цели сделок...
Поворотной стала середина сентября - накануне вечером наша героиня положила деньги на счет, чтобы на утро оплатить счета за телефон, интернет и так далее. Каково же было ее удивление, когда на следующий день счет оказался пустым!
Тогда она и начала изучать, где деньги то. Методично прошлась по всем транзакциям и обнаружила занятные позиции, которые были совсем не ее... Например, на выписке за 6 сентября оказалось сразу три "левых" позиции:
Девушка стала штудировать последние месяцы и обнаружила, что чаще других фигурировал абсолютно незнакомый ей сайт sarenza.com. Любопытства ради она даже открыла его, оказалось, там продается мебель, одежда - правда, наша героиня ее никогда не покупала...
Среди транзакций были и какие-то несуществующие сайты, которые сам google потом не нашел. Все деньги снимались в евро, зачастую все было оформлено как будто под Францию, покупки в Париже, французские сайты... Одним словом, очень грамотно мошенники обыграли тот факт, что девушка много путешествует.
Под конец ребята настолько наловчились, что уже даже фигурировали такие пояснения как "Berlin ticket guide" - одним словом, очень профессионально завуалированные сделки.
Подсчитав все "левые" сделки, девушка насчитала, что за три месяца с ее счета выкрали около 1000 евро. Эта сумма пропадала за множество подходов: были перечисления и по 22 евро, и по 49, и даже 89 евро.
Кстати, самой частой суммой были 2 евро. Как позднее девушке пояснил банк, таким образом мошенники проверяли, открыта ли еще лазейка, и если да - то вскоре делали большие покупки.
Когда девушка поняла, что кто-то пользуется ее счетом, она испытала настоящий шок. Было не только жалко пропавших денег, но и эмоционально было неприятно, словно кто-то пересек зону комфорта, залез в личную жизнь, покопался в нижнем белье. Эти ощущения поймут люди, которых когда-либо обворовывали.
Решение. Контакт с банком
Когда девушка поняла масштаб катастрофы, первым делом она позвонила в банк. Им оказался Swedbank. Конечно, сотрудники банка тут же заблокировали карточку.
Далее вместе с банковским консультантом прямо по телефону они прошлись по всем транзакциям на счете и банк зафиксировал все сомнительные сделки - даты и покупки, которые наша героиня не делала.
Сотрудница банка оформила заявление, пообещав рассмотреть ситуацию. Первоначально банк заявил, что дело будет рассмотрено в течение двух месяцев, что, конечно, очень расстроило девушку.
Этот звонок состоялся в пятницу после обеда. К счастью, банк превзошел все ожидания - уже в понедельник утром наша героиня получила сообщение, что большая часть денег уже возвращена на счет.
Рассмотрение дела все еще в процессе, как и обещали сотрудники банка, полную картину и заключение девушка получит через два месяца, в конце ноября.
Для себя девушка решила, что все началось после покупки в интернет-магазине. Стоит отметить, что к интернет-шопингу она всегда относилась с опаской, но решила, что пора шагать в ногу со временем.
Так, 29 июля она купила наряд на свадьбу подруги в онлайн магазине известного итальянского бренда "Max Mara", а уже 4 августа появились первые "левые" покупки. Подозрительное совпадение, решила она.
Банк же сослался на то, что у девушки скорее всего считали карточку за рубежом - мол, это распространенная практика, в Европе страдает защита данных и даже при покупках в простом магазине, личные данные могут украсть.
И да, это не редкость, возможно, об этом громко не говорят, но ситуация эта весьма распространенная. Самое обидное, что в прошлом году схожая история произошла и с мужем нашей героини.
По-человечески в банке ей сказали - дать 100% гарантию того, что это не повторится, невозможно. Если хакеры захотят, украсть данные сравнительно легко...
Итог: Несмотря на то, что часть денег уже вернули, девушка пересмотрела свои взгляды на интернет - покупки и стала еще большим скептиком по отношению к оплате карточкой и переводам.
"В нашем модном мире мы так стремительно идем навстречу технологиям, но дать 100% гарантию, что наши данные защищены, никто не может", - подытожила девушка свой неприятный опыт.
Как говорится, ложки нашлись, но осадок остался...
Комментарий банка: "Деньги любят счет"
Выслушав историю с позиции девушки, Русский TVNET связался и с банком. Ситуацию прокомментировала руководитель общественных отношений "Swedbank" Кристине Якубовска.
По данным банка, эта ситуация была связана непосредственно со сделками с карточкой. Комментировать конкретный случай банк отказался, хотя, с разрешения девушки, мы и подали все запрашиваемые данные.
Вместо этого банк прислал общие рекомендации, как не попасться на удочку к мошенникам. Рассказываем советы от банка:
- Банк следит за безопасностью карточек 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, но в то же время призывает клиентов и самих заботиться о том, чтобы карточка, защитный код с обратной стороны, PIN код и данные для авторизации в интернет-банке не попали в руки к третьим лицам.
- Если вы часто закупаетесь в интернете, банк советует сделать отдельную расчетную карту для таких покупок и привязать ее к отдельному счету, на который зачисляются деньги в определенном объеме.
- Также в целях безопасности рекомендуется определить лимит для ежедневных и ежемесячных трат.
- Банк советует в обязательном порядке регулярно контролировать выписку со счета. В век мобильных телефонов остаток на счету находится на расстоянии всего одного движения пальцем - проверить счет стало действительно сподручно. Что важно - теперь в мобильном приложении можно не только посмотреть остаток на счету, но и немедленно остановить работу карточки и поменять лимиты дня.
- Обо всех сомнительных сделках важно сообщать в банк, который перенимает дальнейшие действия и помогает сориентироваться, как быть.
- Конечно, если сделки совершил не клиент, а другие лица без его участия, деньги возвращают.
- Банк спешит напомнить, если клиент сам заботится о безопасном использовании карты - это действительно надежнее, чем наличные расчеты.