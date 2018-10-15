Новая маркировка топлива: заправки "переклеиваются", правительство - в ус не дует

Как рассказал порталу директор по продажам топлива предприятия Circle K Алвис Эрглис, сеть АЗС собирается ввести новую маркировку, как только такое требование для торговцев в Латвии будет обосновано юридически.

"Для того, чтобы требование директивы было обязательным, сначала ее нужно приспособить для ситуации в Латвии и включить в национальные нормативные акты - в данном случае, в правила Кабинета министров, которые издаются на основании делегирования Закона о транспортной энергии. Однако по имеющейся в нашем распоряжении информации, работа над изменением в законодательстве еще только ведется", - заявил Эрглис.

"По-моему, важно, что вместе с требованием включения директивы ЕС в законодательство на государственном уровне подумали бы и о разъяснении новой маркировки общественности, так как она содержит не только фигурные обозначения, но и детальные описания состава топлива", - рассказал представитель Circle K.

Алвис Эрглис также отметил, что предприятие готово участвовать в просвещении общества, чтобы водителям было по-возможности легче ориентироваться в новых обозначениях видов топлива.

О том, что правила Кабинета министров о новой маркировке топлива до сих пор не вступили в силу, Русскому TVNET сообщили и на предприятии Neste Latvija.

"Правила Кабинета министров, в том числе и требования к маркировке топлива для общественности, к 12.10.2018 еще не вступили в силу. Упомянутые правила издаются на основании делегирования Закона о транспортной энергии и до 12.10.2018 этот закон в Сейме принят не был.

Таким образом, требование о маркировке топлива для торговцев в Латвии юридически не обосновано до вступления в силу соответствующих нормативных актов, и ее введение основывается на принципе добровольной основы", - говорится в заявлении Neste Latvija.

Предприятие также отмечает, что к данному моменту на всех автозаправочных станциях Neste пистолеты промаркированы соответственно новым требованиям.

В этом убедился и Русский TVNET - если днем в пятницу, 12 октября, на АЗС Neste в центре Риги новой маркировки не было, то к 14 часам понедельника, 15 октября, она уже появилась.

ФОТО: TVNET

В свою очередь руководитель отдела по продажам предприятия Virši-A Арнис Андрианов указал, что согласно новой директиве от 12 октября новая маркировка уже размещена на большей части заправок Virši-A как на пистолетах, так и на колонках. На отдельных станциях, которые находятся в самых отдаленных регионах Латвии, наклейки появятся в течение этой недели.

Напомним, по планам, все топливо должны разделить на три категории. Кругом будут обозначены все виды бензина, квадратом - дизель, ромбом - газ. Буквами при этих символах будут обозначать вид биодобавки, цифрами - степень концентрации добавки в составе бензина.

Новые обозначения появятся и на люках бензобаков автомобилей, собранных после введения единой классификации.

Например, бензин E95 будет отмечен как E5, E92 - E0, E98 - 10, в зависимости от максимального количества биотоплива (этанола) в бензине.

Дизельное топливо - буквой B в квадрате с числами 7, 10, 20 или 30, указывающими максимальное количество биотоплива.

Зимой арктическое дизельное топливо первого и второго классов, как и до сих пор, будет дополнительно обозначено одной или двумя снежинками и знаком B0. Биодизель будет обозначен как B100, а синтетическое дизельное топливо - XTL.

Сжиженный нефтяной газ будет обозначен ромбом и буквами LPG, сжатый природный газ - буквами CNG; а сжиженный природный газ - LNG.