Сегодня суд начнет слушать обвиняемых по уголовному делу о золитудской трагедии

Пардаугавский суд города Риги сегодня в 10.00 начнет слушание показаний обвиняемых по уголовному делу о золитудской трагедии, первым перед судом предстанет строительный инженер обрушившегося здания Ивар Сергетс, сообщили агентству ЛЕТА в суде.
Как сообщалось, 21 ноября 2013 года в результате обрушения здания супермаркета "Maxima" в Золитуде погибли 54 человека, несколько десятков пострадали. Основной версией причин обрушения считается нарушение строительных норм.
Прокуратура признала потерпевшими по делу 263 человека. Материалы дела обобщены в 80 томах, а общий размер заявленной компенсации составляет 155 млн евро. По делу проходят 144 свидетеля, привлечены десять экспертов. Обвинения предъявлены девяти лицам.
Пять человек привлечены к уголовной ответственности за нарушение правил строительства, повлекшее за собой тяжелые последствия. Это инженер-строитель Ивар Сергетс, строительный эксперт Андрис Гулбис, представитель строительного надзора Мартиньш Драудиньш, автор проекта супермаркета архитектор Андрис Калинка и руководитель строительных работ предприятия "Re&Re" Станислав Кумпиньш. Обвинения в невыполнении обязанностей государственного должностного лица предъявлены бывшему заместителю начальника Рижской городской строительной инспекции Янису Балодису, эксперту отдела строительного надзора Марике Трейе и заместителю начальника строительной инспекции Айе Мельниковой. Сергетсу, Гулбису, Драудиньшу, Калинке и Кумпиньшу предъявлены также обвинения в убийстве по неосторожности. К ответственности привлечена также сотрудница "Maxima Latvija" Инна Шуваева, которая отвечала за соблюдение норм охраны труда.
Никто из обвиняемых свою вину в инкриминируемых им преступных деяниях не признал.