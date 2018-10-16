Правила для Ассанжа в посольстве Эквадора: следить за языком, соблюдать чистоту и кормить кота

Посольство Эквадора в Лондоне требует от основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа, чтобы он не говорил на темы, которые могут навредить дипломатическим интересам Эквадора, соблюдал чистоту и кормил своего кота, передает "Интерфакс".
Такие положения обнаружились в специально изданных для Ассанджа правилах проживания в посольстве , опубликованных в понедельник эквадорским сайтом Codigo Vidrio.
Ассанж должен соблюдать нормы, согласно которым он не может "осуществлять действия, которые могут быть рассмотрены как политические и как вмешательство во внутренние дела других стран, или которые могут нанести ущерб добрым отношениям Эквадора с каким-либо другим государством", говорится в тексте протокола.
Кроме того, правила предусматривают, что Ассанж и его посетители должны соблюдать "чистоту и гигиену ванной комнаты и других помещений, которые они используют в посольстве".
Ассанж также несет ответственность за заботу о своем питомце, в частности он должен его кормить, говорится в документе. Ранее СМИ уже писали, что беженец держит в посольстве своего кота.
Если Ассанж не будет уделять должного внимания питомцу, посол потребует от него, чтобы тот передал кота другому человеку или сдал его в приют для животных.
Кроме того, в в протоколе прописаны правила посещения Ассанджа в посольстве, возможности его доступа к средствам коммуникации и нормы медицинского обслуживания.
Джулиан Ассанж получил убежище в посольстве Эквадора в Лондоне в 2012 году. Он не может покинуть территорию дипмиссии, поскольку будет сразу же задержан британской полицией за отказ явиться в суд в 2012 году. Выдачи Ассанжа добиваются США, где ему грозит наказание за разглашение секретных данных Госдепартамента.