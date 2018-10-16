Президент провозгласил закон о публикации документов КГБ

Президент Латвии Раймонд Вейонис провозгласил закон о публикации документов КГБ Латвийской ССР, сообщается в официальном издании "Латвияс Вестнесис".
Ранее президент заявил, что к столетию государства в этом вопросе необходимо поставить точку.
При этом он подчеркнул, что публикуемая в этом году информация будет неполной, и обнародованные имена сами по себе ничего не скажут о сделанном конкретным человеком. "Прежде чем спешить с выводами, важно дождаться и ознакомиться с дополнительной информацией. Поспешно делая выводы, мы рискуем создать ошибочное понимание истории", - сказал президент.
Как сообщалось, 4 октября Сейм в окончательном чтении принял закон о публикации документов КГБ в интернете в этом году.
Будут опубликованы агентурные картотеки, картотека учета внештатных оперативных сотрудников и телефонные книжки работников КГБ, содержащие информацию о штатных сотрудниках и имеющиеся в архивах описания Центрального комитета компартии Латвии.
Центру документирования последствий тоталитаризма поручено до 3 декабря передать документы Латвийскому национальному архиву для публикации на его сайте до 31 декабря 2018 года.
С 1 мая 2019 года планируется публикация и других документов КГБ.