Президент провозгласил закон о публикации документов КГБ

Ранее президент заявил, что к столетию государства в этом вопросе необходимо поставить точку.

При этом он подчеркнул, что публикуемая в этом году информация будет неполной, и обнародованные имена сами по себе ничего не скажут о сделанном конкретным человеком. "Прежде чем спешить с выводами, важно дождаться и ознакомиться с дополнительной информацией. Поспешно делая выводы, мы рискуем создать ошибочное понимание истории", - сказал президент.

Как сообщалось, 4 октября Сейм в окончательном чтении принял закон о публикации документов КГБ в интернете в этом году.

Будут опубликованы агентурные картотеки, картотека учета внештатных оперативных сотрудников и телефонные книжки работников КГБ, содержащие информацию о штатных сотрудниках и имеющиеся в архивах описания Центрального комитета компартии Латвии.

Центру документирования последствий тоталитаризма поручено до 3 декабря передать документы Латвийскому национальному архиву для публикации на его сайте до 31 декабря 2018 года.