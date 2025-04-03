Вспышка инфекции E. coli: о чем свидетельствуют предварительные результаты исследований?

Первоначальные результаты микробиологических исследований могут свидетельствовать о вспышках инфекции E. coli из-за некоторых продуктов, возможна также комбинированная вспышка, когда один продукт загрязнен различными патогенами, сообщили агентству LETA в Центре профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
Специалисты центра продолжают эпидемиологическое исследование инфекции и вышеуказанные выводы сделали после получения первых результатов из лаборатории.
Штаммы E. coli, способные формировать токсины, называются STEC/VTEC (E. coli, образующая шигатоксин или веротоксин). В SPKC отметили, что при обследовании в лаборатории определены два серотипа STEC (0103 и 026).
Ко 2 апреля было зарегистрировано 53 заболевших, в том числе семь взрослых. В Риге 27 заболевших, в Сигулдском крае - десять, в Адажском крае - восемь, в Цесисском крае и Лиепае - по три, в Саласпилсском и Кекавском краях - по два, а в Елгавском, Ропажском и Южнокурземском краях - по одному.
Случаи заболевания зарегистрированы в 28 образовательных учреждениях - 26 детских садах и двух начальных школах.
В настоящее время расследовано 153 контакта, а всего установлено около 900 контактов в образовательных учреждениях и по месту жительства.
Сейчас эпидемиологи, расследуя случаи, работают по нескольким направлениям и принят ряд масштабных мер, отметили в SPKC.
Специалисты направили рекомендации всем затронутым образовательным учреждениям, провели общение с семейными врачами всех зараженных лиц. Также были опрошены все заболевшие и законные представители детей с целью проанализировать полученные результаты.
Одновременно обеспечено общение с родителями отсутствующих детей и работниками и даны рекомендации, если отсутствие связано с признаками инфекционного заболевания.
Специалисты посетили затронутые учебные заведения, организовано лабораторное обследование всех работников кухонного блока, результаты которого еще обрабатываются. Анализируется меню.
SPKC также информирует, что находится в контакте с экспертами Европейского центра профилактики и контроля заболеваний относительно проводимых эпидемиологических мероприятий. В сотрудничестве с ними будет актуализирован алгоритм для врачей, как действовать в случае подозрений в заболевании пациента этой инфекцией и как своевременно заметить ее осложнение - гемолитико-уремический синдром.
Как сообщили агентству LETA в Детской клинической университетской больнице (BKUS), всего в стационар с начала вспышки заболевания с подтвержденной инфекцией E. coli, продуцирующей шигатоксин, попали 28 детей. До 3 апреля выписаны 12 детей, состояние здоровья которых после периода наблюдения позволило продолжить лечение амбулаторно.
Сейчас в BKUS с подтвержденной инфекцией кишечной палочки проходят лечение 16 детей. Из них 12 находятся в инфекционном отделении, а четыре - в отделении интенсивной терапии.
Ранее во вторник сообщалось, что Продовольственно-ветеринарная служба (PVD) получила результаты лабораторных исследований 55 проб продуктов питания, взятых в дошкольных образовательных учреждениях, в которых ранее были выявлены случаи заболевания продуцирующей шигатоксин инфекцией E. coli, и ни в одном из образцов инфекция не обнаружена.
В SPKC пояснили, что все люди и животные имеют в кишечнике бактерии под названием Escherichia coli (E. coli), или кишечную палочку. Они являются частью нашей нормальной бактериальной флоры и, как правило, безвредны. Однако есть специальные штаммы E. coli, способные формировать токсины, или ядовитые вещества, и вызвать серьезную болезнь.
Эти штаммы называют STEC/VTEC (E. coli, образующая шигатоксин или веротоксин). Они могут вызвать тяжелую кровавую диарею, которая в некоторых случаях приводит к острой почечной недостаточности, требующей интенсивного лечения.
Главный резервуар этих штаммов - травоядные животные, особенно крупный рогатый скот. Возбудитель выделяется из организма животного или человека с фекалиями. Человек может заразиться, употребляя в пищу зараженную пищу, недостаточно термически обработанную говядину, некипяченое молоко, немытые или необработанные фрукты или овощи. Возможен и перенос инфекции непосредственно от человека к человеку.
SPKC напоминает о необходимости обрабатывать продукты термически, промывать под проточной водой фрукты и овощи, и особенно те, которые не будут термически обработаны перед употреблением. При появлении симптомов инфекции - судорожной боли в животе или кровавой диареи - необходимо немедленно связаться с врачом.
В Латвии эта инфекция в прошлом году была зарегистрирована в 42 случаях. В среднем в месяц регистрируется от четырех до пяти случаев этой инфекции, отмечают в SPKC.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!