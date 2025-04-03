Вспышка инфекции E. coli: о чем свидетельствуют предварительные результаты исследований?

Одновременно обеспечено общение с родителями отсутствующих детей и работниками и даны рекомендации, если отсутствие связано с признаками инфекционного заболевания.

Специалисты посетили затронутые учебные заведения, организовано лабораторное обследование всех работников кухонного блока, результаты которого еще обрабатываются. Анализируется меню.

SPKC также информирует, что находится в контакте с экспертами Европейского центра профилактики и контроля заболеваний относительно проводимых эпидемиологических мероприятий. В сотрудничестве с ними будет актуализирован алгоритм для врачей, как действовать в случае подозрений в заболевании пациента этой инфекцией и как своевременно заметить ее осложнение - гемолитико-уремический синдром.

Как сообщили агентству LETA в Детской клинической университетской больнице (BKUS), всего в стационар с начала вспышки заболевания с подтвержденной инфекцией E. coli, продуцирующей шигатоксин, попали 28 детей. До 3 апреля выписаны 12 детей, состояние здоровья которых после периода наблюдения позволило продолжить лечение амбулаторно.

Сейчас в BKUS с подтвержденной инфекцией кишечной палочки проходят лечение 16 детей. Из них 12 находятся в инфекционном отделении, а четыре - в отделении интенсивной терапии.

Ранее во вторник сообщалось, что Продовольственно-ветеринарная служба (PVD) получила результаты лабораторных исследований 55 проб продуктов питания, взятых в дошкольных образовательных учреждениях, в которых ранее были выявлены случаи заболевания продуцирующей шигатоксин инфекцией E. coli, и ни в одном из образцов инфекция не обнаружена.