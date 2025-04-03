В Салдусе после конфликта госпитализирован 17-летний юноша

В четверг в Салдусе после конфликта в больницу доставлен 17-летний юноша, получивший телесные повреждения, сообщила агентству LETA старший специалист отдела общественных отношений Госполиции Юлия Юране.
В Госполицию поступила информация о том, что в Салдусе произошел конфликт между двумя лицами. По предварительной информации, в результате конфликта телесные повреждения получил 17-летний парень. Известно, что молодой человек был доставлен в медучреждение.
Предполагаемая виновница задержана, и правоохранители продолжают работу на месте происшествия, сообщила Юране.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!