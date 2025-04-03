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В Салдусе после конфликта госпитализирован 17-летний юноша

Сирены Госполиции. Иллюстративное фото.
Сирены Госполиции. Иллюстративное фото. Фото: Evija Trifanova/LETA

В четверг в Салдусе после конфликта в больницу доставлен 17-летний юноша, получивший телесные повреждения, сообщила агентству LETA старший специалист отдела общественных отношений Госполиции Юлия Юране.

В Госполицию поступила информация о том, что в Салдусе произошел конфликт между двумя лицами. По предварительной информации, в результате конфликта телесные повреждения получил 17-летний парень. Известно, что молодой человек был доставлен в медучреждение.

Предполагаемая виновница задержана, и правоохранители продолжают работу на месте происшествия, сообщила Юране.

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