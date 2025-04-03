Бывшего латвийского пожарного судят в Германии за поджог

Обвинение утверждает, что подозреваемый 15 мая 2024 года в Зосте на подземной автостоянке под многоквартирным домом поджег автомобиль BMW, 25 мая на одной из улиц города поджег несколько мусорных баков, ночью 3 октября поджег подвал одного из многоквартирных домов, а ночью 8 октября - мусорный контейнер возле одного из других домов.

На момент задержания он оказал сопротивление и напал на полицейского, причинив ему телесные повреждения.

Полиция подозревает, что обвиняемый несет ответственность и за многие другие пожары в Зосте, однако в остальных возможных случаях нет достаточных доказательств, чтобы предъявить ему обвинения.

Прокуратура предъявила подозреваемому обвинения в поджоге, поджоге при отягчающих вину обстоятельствах, сопротивлении и нападении на сотрудников правоохранительных органов, а также нападении и повреждении имущества.

Подозреваемый все обвинения отверг.

В суде он, например, утверждал, что обнаружил пожар на подземной автостоянке случайно, когда возвращался домой, и подчеркнул, что сам вызвал пожарных и разбудил жильцов дома.

Однако обвинение указало, что на месте происшествия обвиняемый в такой степени мешал работе полиции и служб скорой помощи,

что в итоге его пришлось привязать к забору.

И к пожару в подвале жилого дома, в котором он сам тогда жил, обвиняемый, по его словам, имеет отношение только в том смысле, что пытался его потушить.

Однако судья, раздраженный заявлениями подсудимого, свидетельствовавшими в то же время о явно неумелом тушении пламени, воскликнул: "Я думал, вы были пожарным".

Подозреваемый во всех известных случаях был нетрезв, и в его крови было обнаружено от 1,92 до 2,24 промилле алкоголя.

Местные уже присвоили подсудимому кличку "огненный черт".