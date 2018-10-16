В Нигерии взорвался нефтепровод: 60 погибших

Инцидент произошел в минувшую пятницу в штате Абия, недалеко от города Аба. Взрывы произошли в районе двух сел.

Возможной причиной пожара стали действия злоумышленников, которые пытались похитить топливо из нефтепровода, или же изношенность труб.

На месте происшествия работали сотрудники экстренных служб и эксперты по безопасности из NNPC.