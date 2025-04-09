Вооруженные силы Украины в сотрудничестве с посольством Литвы в Украине перевезут тело погибшего добровольца в Литву в соответствии с действующими процедурами.

По данным организации, доброволец Томас погиб при выполнении боевого задания в составе Международного легиона Украины.

"Томас оставался верен своему долгу до последнего момента. Мы надеемся, что в Литве ему окажут должные почести за его самопожертвование и борьбу за свободу", - сказал Оман.

Как сообщается, родственники погибшего просят средства массовой информации, государственные учреждения и представителей общественности уважать их частную жизнь и воздержаться от публичных комментариев или контактов в это трудное время.

Как писало агентство BNS, о гибели литовца в Украине было объявлено в середине марта.

Это второй литовец, погибший на украинском фронте. В феврале прошлого года погиб Тадас Тумас. Он вместе с украинцем перевозил мины на линию фронта недалеко от Бахмута, когда в их машину попал российский беспилотник.