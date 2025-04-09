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С поля боя в Украине вынесено тело погибшего литовского добровольца (7)

Минное поле в Украине. Иллюстративное фото
Минное поле в Украине. Иллюстративное фото Фото: Viacheslav Madiievskyi/SIPA/Scanpix

Тело литовского добровольца, погибшего в Украине несколько недель назад, было вынесено с поля боя в среду вечером, сообщила организация Blue/Yellow.

"Тело литовского добровольца Томаcа В., погибшего в Украине несколько недель назад, сегодня ночью в ходе спецоперации было успешно вынесено с поля боя недалеко от города Купянск в Восточной Украине", - сообщила организация в среду.

"Сложная и опасная операция была проведена Силами специальных операций Украины совместно с Международным легионом, Национальной гвардией Украины, литовским фондом Blue/Yellow и украинским фондом Citadel UA", - говорится в сообщении.

По данным организации, в ходе ночной операции использовалось специальное оборудование, помогающее маскировать солдат и их передвижение днем ​​и ночью, которое было передано Силам специальных операций Украины организацией Blue/Yellow и фондом Citadel UA.

"Выражаем искреннюю благодарность Силам специальных операций Украины и командующему ими Александру Трепаку. Эта операция, несмотря на сложные условия и артиллерийский обстрел, была проведена с высочайшим профессионализмом и без потерь", - приводятся в сообщении слова соучредителя Blue/Yellow Йонаса Омана.

По данным Blue/Yellow, операция на месте координировалась вместе с литовским добровольцем Вигинтасом Ушинскасом и в тесном сотрудничестве с посольством Литвы в Украине.

Вооруженные силы Украины в сотрудничестве с посольством Литвы в Украине перевезут тело погибшего добровольца в Литву в соответствии с действующими процедурами.

По данным организации, доброволец Томас погиб при выполнении боевого задания в составе Международного легиона Украины.

"Томас оставался верен своему долгу до последнего момента. Мы надеемся, что в Литве ему окажут должные почести за его самопожертвование и борьбу за свободу", - сказал Оман.

Как сообщается, родственники погибшего просят средства массовой информации, государственные учреждения и представителей общественности уважать их частную жизнь и воздержаться от публичных комментариев или контактов в это трудное время.

Как писало агентство BNS, о гибели литовца в Украине было объявлено в середине марта.

Это второй литовец, погибший на украинском фронте. В феврале прошлого года погиб Тадас Тумас. Он вместе с украинцем перевозил мины на линию фронта недалеко от Бахмута, когда в их машину попал российский беспилотник.

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