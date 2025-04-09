"Президент Украины Зеленский заявил, что украинские войска взяли в плен двух граждан Китая, воевавших на стороне российской армии на востоке Донецкой области. В Пекине МИД заявил, что Китай проводит расследование этой ситуации с Украиной", - сообщает гонконгская телекомпания RTHK.

Представитель МИД Китая заявил, что "китайское правительство всегда просило своих граждан не приближаться к зонам вооруженных конфликтов, избегать участия в вооруженных конфликтах в любой форме и особенно избегать участия в военных операциях любой из сторон".

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Линь также назвал необоснованными заявления Зеленского о том, что другие граждане Китая оказывают помощь России в войне.

Украина вызвала временного поверенного в делах Китая в Киеве в связи с участием Китая в войне на стороне России. В МИД подчеркнули, что это подрывает авторитет Пекина и ставит под сомнение его позицию по вопросу мира.

Представитель Госдепартамента США заявила, что Вашингтону известно о захвате Украиной двух граждан Китая, воевавших на стороне России в Украине, и назвала это тревожным событием.