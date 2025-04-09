Главное за 9 апреля Ответные тарифы Евросоюза, комментарий Гаусса по поводу увольнения и лучшие работодатели Латвии

Евросоюз ввел ответные тарифы на импорт из США, экс-глава airBaltic Мартин Гаусс прокомментировал свое увольнение, были определены лучшие работодатели в Латвии в прошлом году. Об этом и не только рассказываем в ежедневной подборке RUS TVNET за среду, 9 апреля.
Новости Латвии:
Почти каждый вечер в одном из самых шикарных отелей Риги от гостей звучал один и тот же вопрос: "Где найти девушку на час?". Янис был одним из посредников, который помогал найти элитных эскортниц, получая за это свой процент. Днем - сотрудница клининговой компании. Вечером - посетительница ночного клуба в поисках спонсора, который купит коктейль и оплатит ночь.
"Выбросили, как уличного пса", - так охарактеризовал свое увольнение с поста главы airBaltic Мартин Гаусс, который много лет возглавлял латвийскую национальную авиакомпанию. Тем временем наблюдательный совет airBaltic уже готовится объявить конкурс на место нового руководителя, сообщает телепрограмма TV3 Ziņas телеканала TV3.
Сотрудники Центра видеонаблюдения Рижской муниципальной полиции вечером 4 апреля зафиксировали на камерах два инцидента: с разницей в неполные три часа двое мужчин по очереди забрались на памятник Свободы, решив таким образом развлечься.
Из-за объявленных президентом США Дональдом Трампом торговых тарифов Латвия получит два "удара" - со стороны самих США и Европейского союза. Такую оценку в среду на заседании Комиссии Сейма по народному хозяйству, аграрной, экологической и региональной политике дал руководитель департамента денежно-кредитной политики Банка Латвии Улдис Руткасте.
На церемонии награждения интернет-компании по подбору персонала Alma Career Latvia (ранее - CV-Online Latvia) в среду, 9 апреля, лучшим работодателем Латвии 2024 года было признано предприятие Latvijas finieris, сообщили организаторы мероприятия.
За рубежом:
Страны Европейского союза (ЕС) в среду утвердили первые ответные тарифы на импорт из США в размере 10-25%.
Жительница Таллинна купила мясо в одном из супермаркетов недалеко от дома и собиралась его приготовить. Но то, что она увидела, повергло ее в шок, сообщает портал Limon.
Министерство иностранных дел Украины осудило заявления единственного члена Конгресса США украинского происхождения, республиканки Виктории Спартц о том, что Киев должен отказаться от части своих территорий в пользу Москвы, а граждане страны должны голосовать против Владимира Зеленского на предстоящих президентских выборах.
Тело литовского добровольца, погибшего в Украине несколько недель назад, было вынесено с поля боя в среду вечером, сообщила организация Blue/Yellow.
В среду новые тарифы Дональда Трампа вступили в силу. Эксперты в основном сходятся на том, что для международной торговли это плохая новость, и предупреждают о том, что в полной мере последствия торговой войны будут ощущаться не сразу.
Интересное чтиво:
"Евровидение-2025" пройдет в Базеле, Швейцария, с 13 по 17 мая. В этом году конкурс вновь не оставляет пользователей Сети равнодушными. На этот раз сразу 6 участников подверглись бурному обсуждению на предмет так называемого "русского следа".
С 7 по 11 апреля Рижская неделя моды вновь стала меккой латвийского стиля - местом, где собираются как энтузиасты моды, так и охотники за диковинками. Как и каждый год, в этом году также оценивается стиль любителей моды, или посетителей. Давайте посмотрим на стиль, выбранный гостями первого дня показов RFW, на 82 снимках!
Во вторник, 8 апреля, в столице прошла первая официальная вечеринка Рижской недели моды (RFW). Смотрите наш фотоотчет!
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В минувшие выходные Елгава ненадолго стала кошачьей столицей Европы - в Земгальском олимпийском центре прошла престижная международная выставка "Балтийский победитель FIFe 2025", собравшая 300 кошек из 14 стран. Латвийские организаторы получили разрешение на проведение Всемирной выставки FIFe в 2034 году.
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