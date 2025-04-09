Главное за 9 апреля Ответные тарифы Евросоюза, комментарий Гаусса по поводу увольнения и лучшие работодатели Латвии

На церемонии награждения интернет-компании по подбору персонала Alma Career Latvia (ранее - CV-Online Latvia) в среду, 9 апреля, лучшим работодателем Латвии 2024 года было признано предприятие Latvijas finieris, сообщили организаторы мероприятия.

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За рубежом:

Страны Европейского союза (ЕС) в среду утвердили первые ответные тарифы на импорт из США в размере 10-25%.

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Жительница Таллинна купила мясо в одном из супермаркетов недалеко от дома и собиралась его приготовить. Но то, что она увидела, повергло ее в шок, сообщает портал Limon.

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Министерство иностранных дел Украины осудило заявления единственного члена Конгресса США украинского происхождения, республиканки Виктории Спартц о том, что Киев должен отказаться от части своих территорий в пользу Москвы, а граждане страны должны голосовать против Владимира Зеленского на предстоящих президентских выборах.

Тело литовского добровольца, погибшего в Украине несколько недель назад, было вынесено с поля боя в среду вечером, сообщила организация Blue/Yellow.

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​В среду новые тарифы Дональда Трампа вступили в силу. Эксперты в основном сходятся на том, что для международной торговли это плохая новость, и предупреждают о том, что в полной мере последствия торговой войны будут ощущаться не сразу.

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