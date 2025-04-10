Маск назвал советника Трампа по торговле "придурком"

Бизнесмен и глава департамента эффективности правительства США (DOGE) Илон Маск во вторник, 8 апреля, назвал "придурком" советника Трампа по торговле Питера Наварро, с которым они продолжают публичные споры о введенных президентом Дональдом Трампам пошлинах.
Конфликт начался 5 апреля, когда Маск, выступая на конференции итальянской правой партии "Лига", выразил надежду, что Европа и США "перейдут к ситуации с нулевыми тарифами". Об отмене пошлин бизнесмен, как писал The Wall Street Journal, лично просил Трампа, но безуспешно.
В тот же день Маск раскритиковал Наварро, который сыграл ключевую роль в разработке тарифных планов администрации Трампа, в своей соцсети X. "Докторская степень по экономике в Гарварде - это плохо, а не хорошо", - написал Маск.
7 апреля Наварро в интервью телеканалу CNBC заявил, что основатель Tesla "не автопроизводитель, а автосборщик". "Если вы пойдете на его завод в Техасе, значительная часть двигателей, которые там получают, поступает из Японии и Китая. Электроника - из Тайваня", - заявил Наварро.
"Мы хотим, чтобы шины производились в Акроне. Мы хотим, чтобы трансмиссии производились в Индианаполисе. Мы хотим, чтобы двигатели производились во Флинте и Сагино. И мы хотим, чтобы автомобили производились здесь", - сказал Наварро.
Маск: Наварро глупее мешка с кирпичами
Маск отреагировал в принадлежащей ему соцсети X. "Наварро - настоящий придурок. То, что он говорит, - очевидная ложь. У Tesla самые американские автомобили. Наварро глупее мешка с кирпичами", - написал бизнесмен.
Перепалку прокомментировала пресс-секретарь Белого Дома Кэролайн Ливитт. По ее словам, публичность спора свидетельствует о том, что администрация Трампа "самая прозрачная в истории". "Очевидно, что это два человека, у которых совершенно разные взгляды на торговлю и пошлины. Мальчишки есть мальчишки, и мы позволим их публичной перепалке продолжаться", - заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.
Пошлины Трампа
Дональд Трамп объявил о введении новых импортных тарифов в отношении более 180 стран и территорий 2 апреля, спровоцировав торговую войну с крупнейшими мировыми экономиками.
Его действия вызвали резкую критику политиков и экономистов по всему миру, а биржи отреагировали на торговый конфликт значительным падением индексов. Кроме того, резко упали цены на нефть. Ожидается также рост потребительских цен по всему миру и замедление экономического роста. Как отмечает агентство dpa, решение Трампа о введении новых торговых пошлин в отношении большинства стран мира стало наиболее агрессивным и чреватым самыми масштабными последствиями шагом в его торговой политике.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!