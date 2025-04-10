Маск назвал советника Трампа по торговле "придурком"

Конфликт начался 5 апреля, когда Маск, выступая на конференции итальянской правой партии "Лига", выразил надежду, что Европа и США "перейдут к ситуации с нулевыми тарифами". Об отмене пошлин бизнесмен, как писал The Wall Street Journal, лично просил Трампа, но безуспешно.

В тот же день Маск раскритиковал Наварро, который сыграл ключевую роль в разработке тарифных планов администрации Трампа, в своей соцсети X. "Докторская степень по экономике в Гарварде - это плохо, а не хорошо", - написал Маск.

7 апреля Наварро в интервью телеканалу CNBC заявил, что основатель Tesla "не автопроизводитель, а автосборщик". "Если вы пойдете на его завод в Техасе, значительная часть двигателей, которые там получают, поступает из Японии и Китая. Электроника - из Тайваня", - заявил Наварро.

"Мы хотим, чтобы шины производились в Акроне. Мы хотим, чтобы трансмиссии производились в Индианаполисе. Мы хотим, чтобы двигатели производились во Флинте и Сагино. И мы хотим, чтобы автомобили производились здесь", - сказал Наварро.

Маск: Наварро глупее мешка с кирпичами