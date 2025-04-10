Более 100 человек погибли при обрушении крыши в ночном клубе в Доминикане

По меньшей мере 124 человека погибли и более 150 получили ранения после обрушения крыши в ночном клубе в столице Доминиканской Республики Санто-Доминго, сообщили официальные лица.
По меньшей мере 124 человека погибли и более 150 получили ранения после обрушения крыши в ночном клубе в столице Доминиканской Республики Санто-Доминго, сообщили официальные лица. По словам главы спасательной службы Хуана Мануэля Мендеса, у спасателей осталось от 24 до 36 часов, чтобы найти выживших.
Среди погибших — известный 51-летний бейсболист Октавио Дотель. Спасатели извлекли его из-под завалов, он скончался по дороге в больницу.
Президент страны Луис Абинадер прибыл на место и выразил соболезнования семьям погибших.
Крыша ночного клуба Jet Set в Санто-Доминго внезапно обрушилась ночью во вторник, 8 апреля, во время выступления известного исполнителя меренге Рубби Переса.
По словам дочери музыканта, ее отец также оказался под завалами, спасателям пока не удалось его найти.
Местные СМИ пишут, что в ночном клубе в момент обрушения могли находится около тысячи человек.
По словам директора спасательной службы Хуана Мануэля Мендеса, число жертв может возрасти. По его словам, под завалами еще много пострадавших. Он выразил надежду, что их удастся спасти.
Поиски ведут около 400 спасателей.
Jet Set — популярный ночной клуб в Санто-Доминго, где по понедельникам проводятся концерты танцевальной музыки.
На концерт Рубби Переса пришли в том числе известные в стране политики, спортсмены и другие знаменитости.
Среди погибших оказалась губернатор провинции Монте-Кристи Нельси Круз, она скончалась в больнице от полученных травм.
На видеозаписях, сделанных в клубе незадолго до обрушения крыши, видно что люди сидят за столиками перед сценой, некоторые танцуют.
На одном из видео, опубликованном в соцсетях, слышно как кто-то, указывая пальцем на крышу, говорит, что что-то упало с потолка. На видеозаписи также видно, что Рубби Перес смотрит туда же, куда указывал зритель.
Менее чем через 30 секунд слышен сильный шум, после чего на видео уже только черный фон. Слышен женский голос: «Папа, что с тобой случилось?»
Как рассказал местным СМИ один из музыкантов, выступавших с Рубби Пересом, крыша обрушилась около часа ночи 8 апреля. «Я подумал, что это землетрясение», — сказал он.
Доминикана является одной из наиболее популярных у туристов стран в Карибском море. В прошлом году, по данным властей страны, ее посетили около 11 млн туристов.