Более 100 человек погибли при обрушении крыши в ночном клубе в Доминикане

Jet Set — популярный ночной клуб в Санто-Доминго, где по понедельникам проводятся концерты танцевальной музыки.

На концерт Рубби Переса пришли в том числе известные в стране политики, спортсмены и другие знаменитости.

Среди погибших оказалась губернатор провинции Монте-Кристи Нельси Круз, она скончалась в больнице от полученных травм.

клуб Jet Set Фото: Reuters

На видеозаписях, сделанных в клубе незадолго до обрушения крыши, видно что люди сидят за столиками перед сценой, некоторые танцуют.

На одном из видео, опубликованном в соцсетях, слышно как кто-то, указывая пальцем на крышу, говорит, что что-то упало с потолка. На видеозаписи также видно, что Рубби Перес смотрит туда же, куда указывал зритель.

Менее чем через 30 секунд слышен сильный шум, после чего на видео уже только черный фон. Слышен женский голос: «Папа, что с тобой случилось?»

Как рассказал местным СМИ один из музыкантов, выступавших с Рубби Пересом, крыша обрушилась около часа ночи 8 апреля. «Я подумал, что это землетрясение», — сказал он.