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Фото и видео На улице Гертрудес в Риге произошел пожар в многоэтажном жилом доме

Пожар на улице Гертрудес в Риге
Пожар на улице Гертрудес в Риге Фото: TVNET lasītāja foto

В среду, 9 апреля, в 18:16 Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD) получила информацию о том, что в Риге на улице Гертрудес, 135, из квартиры пятиэтажного жилого дома идет дым. Прибыв на место происшествия и проникнув в квартиру, пожарные констатировали, что на пятом этаже горит квартира на площади в 20 квадратных метров, сообщили TVNET в VUGD.

Из горящей квартиры был спасен один человек, еще один - из соседней. Оба человека были переданы медикам NMPD. Еще девять человек эвакуировались из здания до прибытия пожарных.

Распространение пламени было ограничено в 19:29.

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