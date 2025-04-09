Фото и видео На улице Гертрудес в Риге произошел пожар в многоэтажном жилом доме

В среду, 9 апреля, в 18:16 Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD) получила информацию о том, что в Риге на улице Гертрудес, 135, из квартиры пятиэтажного жилого дома идет дым. Прибыв на место происшествия и проникнув в квартиру, пожарные констатировали, что на пятом этаже горит квартира на площади в 20 квадратных метров, сообщили TVNET в VUGD.
Из горящей квартиры был спасен один человек, еще один - из соседней. Оба человека были переданы медикам NMPD. Еще девять человек эвакуировались из здания до прибытия пожарных.
Распространение пламени было ограничено в 19:29.
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