Вт, 16.10.2018
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Приобретая автомобиль из Германии, есть вероятность купить "кота в мешке"

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Автомобили на улице

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Понемногу упорядочился обмен информацией между странами ЕС о подержанных автомобилях, однако до сих пор есть возможность приобрести "кота в мешке", сказал в программе "900 секунд" на ЛНТ председатель правления Латвийского бюро страховщиков транспортных средств Янис Абашин.

"Обмен информацией улучшился как на уровне Дирекции безопасности дорожного движения, так и на других уровнях, есть предприятия, которые пытаются предоставить покупателю подержанного авто его историю, чтобы не купить "кота в мешке", - сказал Абашин.

"Историю автомашины возможно узнать в Бюро страховщиков транспортных средств, в ДБДД. Информации будет все больше. Но до сих пор есть вероятность приобрести автомашину, собранную из двух или трех авто", - добавил Абашин.

На вопрос, из каких стран самая большая вероятность купить "кота в мешке", Абашин ответил, что меньше всего информации сейчас об автомобилях, ввезенных из Германии, откуда, как известно, ввозится больше всего авто. Достаточно данных об автомашинах поступает из Нидерландов и Бельгии.

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