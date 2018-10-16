Приобретая автомобиль из Германии, есть вероятность купить "кота в мешке"

Понемногу упорядочился обмен информацией между странами ЕС о подержанных автомобилях, однако до сих пор есть возможность приобрести "кота в мешке", сказал в программе "900 секунд" на ЛНТ председатель правления Латвийского бюро страховщиков транспортных средств Янис Абашин.
"Обмен информацией улучшился как на уровне Дирекции безопасности дорожного движения, так и на других уровнях, есть предприятия, которые пытаются предоставить покупателю подержанного авто его историю, чтобы не купить "кота в мешке", - сказал Абашин.
"Историю автомашины возможно узнать в Бюро страховщиков транспортных средств, в ДБДД. Информации будет все больше. Но до сих пор есть вероятность приобрести автомашину, собранную из двух или трех авто", - добавил Абашин.
На вопрос, из каких стран самая большая вероятность купить "кота в мешке", Абашин ответил, что меньше всего информации сейчас об автомобилях, ввезенных из Германии, откуда, как известно, ввозится больше всего авто. Достаточно данных об автомашинах поступает из Нидерландов и Бельгии.