Когда мэр Валмиерского края Янис Байкс что-то немного подтасовал с документами, чтобы привлечь средства Европейского фонда регионального развития не себе лично, а муниципалитету, Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) тут же оказалось на месте. А когда человек просто нагло ворует - никаких проблем. Почти нормально.

Итак, два месяца назад программа Nekā personīga сообщила, что в семейном владении Элксниньша обнаружили нелегальное подключение к электросети. Чтобы провести проверку в этой вилле с бассейном, пришлось вызывать сотрудников компании Sadales tīkls из Балви и Вентспилса, поскольку местные почему-то отказались ехать по этому адресу. Но даже приезжим специалистам тесть Элксниньша давал понять, что проверку лучше не проводить.

В собственности была обнаружена нелегальная установка с магнитными переключателями, позволяющая переходить с легального подключения на нелегальное. Управляющий переключатель установил лично тесть Элксниньша.

Что дальше? Государственная полиция возбудила уголовное дело по первой части 182-й статьи Уголовного закона за установку устройств, позволяющих незаконно потреблять электроэнергию. Чтобы все было понятно, вот соответствующая статья:

Статья 182. Самовольное потребление электроэнергии, тепловой энергии, газа и незаконное использование электронных средств связи

(1) За самовольное потребление электроэнергии, тепловой энергии или газа, или незаконное использование электронных средств связи, если это совершено в значительном объеме, - наказывают кратковременным лишением свободы, или пробационным надзором, или общественными работами, или штрафом.