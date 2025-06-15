Израиль и Иран обменялись ночными ударами: есть погибшие и раненые

По информации израильской службы экстренной помощи "Маген Давид Адом", в городе Бат-Ям ночью ракета попала в жилой дом - погибли двое детей и как минимум еще два человека.

Кроме того, ракеты, выпущенные со стороны Ирана, попали в здания в Тель-Авиве и Иерусалиме.

Согласно сообщениям из нескольких израильских СМИ, в результате попадания ракет по жилым кварталам неподалеку от Хайфы на севере страны погибли по меньшей мере четыре человека.

Утром израильская армия перехватила не менее семи иранских беспилотников и нанесла новые удары по складам и инфраструктуре запуска ракет на западе Ирана.

Ранее армия Израиля сообщила, что ночью также были атакованы объекты, связанные с ядерной программой Ирана, в том числе здания Министерства обороны Ирана.

В свою очередь, Иран заявил, что в результате израильского удара пострадала нефтебаза в Тегеране, однако заверил, что ситуация находится под контролем.

Ранее сообщалось, что в пятницу Израиль начал военную операцию, нанося удары по иранским ядерным объектам и другим военным целям. В ответ на это Иран нанес ракетные удары по территории Израиля.