"Никаких королей": США охватили протесты против Трампа

Всего протестные мероприятия запланированы почти в 2000 местах по всей территории США, однако в Вашингтоне, где вечером состоится военный парад, акций протеста не предусмотрено.

В Атланте акция протеста No Kings ("Никаких королей") быстро достигла разрешенного лимита в 5000 участников, и тысячи протестующих продолжили собираться за пределами огороженной территории.

В крупнейшем городе штата Северная Каролина, Шарлотте, толпа бурно скандировала лозунги против Трампа, выкрикивая: "У нас нет никаких королей".

Движение 50501 Movement, организовавшее протесты, отметило, что лозунг "Никаких королей" был выбран для поддержки демократии и как протест против авторитарных тенденций администрации Трампа.

Эти демонстрации проходят вслед за волной протестов прошлой недели против рейдов федеральной миграционной службы. Тогда Трамп приказал Национальной гвардии и морской пехоте обеспечить порядок в Лос-Анджелесе, где протестующие блокировали трассу и поджигали автомобили.