Гибель 7-летней Метте-Май и 4-летней Элли-Мий в Таллинне: родители не сразу позвонили в Центр тревоги

Расследование причины субботнего несчастного случая с газом на улице Висмейстри в Таллинне, закончившегося гибелью двух детей, продолжается. Возник вопрос, почему с крыши дома была убрана труба, соединенная с газовым оборудованием, пишет Postimees.
Супруги Эйлики (38) и Энн (45) потеряли двух дочерей, их двухлетний сын до сих пор находится в больнице в тяжелом состоянии. Они пока не нашли в себе сил поговорить с представителями следственной группы.
Согласно одной из предварительных версий, родители включили газовое отопление, вернувшись в пятницу домой. Газовое оборудование находилось в отдельном помещении двухэтажного парного дома – так, как это и должно быть с точки зрения лучшей безопасности. Датчика угарного газа в доме не было, но поскольку оборудование находилось в специально построенном для него помещении, этого и не требовалось.
В боксе рядного дома четыре комнаты. Известно, что самый младший ребенок спал в одной комнате с родителями, у девочек была своя спальня. Вчера еще не было известно, когда родители заметили, что что-то пошло не так, но в Центр тревоги они позвонили в субботу вечером, в 18.11.
Звонок поступил слишком поздно
По данным Postimees, первые симптомы появились у детей на несколько часов раньше. Дети проснулись посреди ночи, плакали, их тошнило. Почему родители не сразу позвонили в Центр тревоги, неизвестно. Однако известно, что газом отравились и сами родители. Могло ли это повлиять на их поведение, выяснится в ходе следствия. Изданию известно, что поняв серьезность ситуации, они пытались сами проветрить дом.
В результате погибли семилетняя Метте-Май и ее младшая сестра, четырехлетняя Элли-Мий. Метте-Май полтора месяца назад пошла в школу в Вызу, Ляэне-Вирумаа. Сегодня в маленькой школе, в которой учится всего несколько десятков учеников, день траура. В школе работают кризисные психологи. « Крайне приятные, замечательные люди», - описала семью директор школы Лийна Альтрофф.
Что точно произошло в тот трагический день в парном доме в Какумяэ, выяснит следствие.
Тем, кто был на месте, бросился в глаза факт, что внешняя труба газового отопления открыта и перекошена. И эксперты, которые смотрели сделанные на месте происшествия фотографии, говорят, что с трубой не все в порядке.
Опасный для жизни угарный газ
- При попадании угарного газа в организм человека, кровь теряет способность поставлять кислород. Гемоглобин, который должен связывать и транспортировать кислород в крови, начинает прихватывать с собой угарный газ. Возникает опасное соединение под названием карбоксигемоглобин.
- Нехватка кислорода в отдельных частях организма усугубляется, поскольку гемоглобин его больше не несет. У человека начинается удушение. Сердце при одном ударе разносит по организму около одного стакана крови, поэтому угарный газ из легких очень быстро разносится по всему организму.
- Получивший отравление угарным газом не особо понимает серьезность ситуации: он в замешательстве и не может спастись самостоятельно, хотя чувствует, что с ним не все в порядке. Бодрствующий человек не в состоянии связать свои симптомы с угарным газом, а в состоянии сна он их вообще не чувствует.
- Человек может умереть от угарного газа даже тогда, когда пожара еще нет. Например, заслонку закрывают слишком рано или газовое оборудование работает в условиях нехватки кислорода, почему и вырабатывает угарный газ. Также угарный газ может просочиться из соседней квартиры и так далее.
- От дымового датчика при определении угарного газа нет никакой пользы. Для раннего выявления угарного газа нужно установить датчик угарного газа.
Источник: Спасательный департамент
«Это же невооруженным глазом видно, что с трубой не все в порядке. Если трубы нет, дымовые газы могут попасть в помещение. Если дымовые газы попадут в помещение, может возникнуть угарный газ»,- сказал главный специалист по газовому оборудованию занимающейся проверкой газовых систем фирмы Kiwa Inspecta Сийм Пеэтримяги.
Он сказал, что если бы газовая система дома была в рабочем состоянии, такого несчастного случая не произошло бы: «Там такая котельная, в которой угарный газ вообще не мог возникнуть. Тамошняя система – идеальный вариант, но как-то все произошло».
«Эта труба должна была быть длиннее, а в этом состоянии она не может нормально работать. Я не знаю, что именно там сделали, но что-то явно сделали»,- сказал технический специалист фирмы Ventimo OÜ, занимающейся обслуживанием газовых котлов, Александр Витковский.
«Если бы техник такое увидел, он бы сразу начал действовать. Такое ощущение, что трубу сняли. Кажется, что ее даже свернули. Зачем это сделали? Не знаю, очень странно», - сказал другой, годами занимающийся газовым оборудованием специалист.
Дело было в угарном газе
По словам специалистов, каждый день имеющих дело с угарным газом, утечка природного газа, которую в субботу определили в газовом оборудовании дома в субботу, не могла так сильно подействовать на здоровье членов семьи.
«До сих пор причиной всех смертей от газа был угарный газ, - отметили член правления Gasterm Eesti OÜ Свен Линрос и добавил, что причиной несчастья в Какумяэ не могла быть утечка газа из труб или приборов природного газа: «Основной составляющей природного газа является метан, к которому добавлено сильно пахнущее вещество, чтобы утечку можно было почувствовать. Сам по себе метан не ядовит и не токсичен».
Что делать если сработал датчик угарного газа?
Первый и самый просто шаг, который каждый может сделать сразу, это приобрести датчик угарного газа.
- Первым делом нужно быстро открыть окна, двери и основательно проветрить помещение.
- Отключить все отопительные приборы и/или погасить огонь в печи или плите.
- Пригласить квалифицированного техника, который поможет решить проблему, до его прихода не включать отопительные приборы.
- Если у кого-то появились симптомы отравления: головная боль, головокружение, плохо с сердцем, тошнота – вызовите скорую помощь и незамедлительно доставьте пострадавшего на свежий воздух.
Источник: Спасательный департамент
Председатель правления входящего в концерн AS Eesti Gaas предприятия AS Gaasivõrgud Роман Богданович согласился и сказал, что самым большим вопросом остается, как угарный газ вообще мог образоваться: «Появился он при сжигании топлива или от газового оборудования, это должна выяснить экспертиза».
По оценке Богдановича, по фотографиям сложно сделать вывод, как угарный газ начал распространяться по дому: «Если угарный газ возник сразу в жилой комнате, например, от камина, он мог сразу оказать влияние. Если он возник отдельно в котельной, он должен был находиться там очень долго, чтобы проникнуть в другие помещения. Это маловероятно, поскольку котельная в целом изолирована и оснащена вентиляцией».
Тотальный контроль над газовым оборудованием не проводится
Каур Каяк.
Liis Treimann
Закон не сильно нагружает пользователей газового отопления обязанностями, введенные для производителей газового оборудования правила эксплуатации намного строже.
«При установке газового отопления в строящемся жилом доме нужно составить целый ряд документов, которые необходимы для получения разрешения на использование»,- сказал генеральный директор Департамента технического надзора Каур Каяк. Закон обязывает проверить газовое оборудование перед выдачей разрешения на использование и по прошествии 15 лет.
«Но обслуживать газовые приборы нужно в соответствии с инструкцией производителя, и в любом случае это должно происходить раз в год. Ведь если в автомобиль два-три года только заливать бензин и постоянно на нем ездить, ни разу не пройдя обслуживания, то рано или поздно возникнет какая-то проблема. С газовым оборудованием та же история»,- сказал он в контексте трагедии в Какумяэ.
Поскольку из-за трагического несчастного случая, приведшего к смерти двух детей, было возбуждено уголовное дело, Департамент технического надзора конкретно этот случай не комментирует. Но в целом Каяк сказал, что тема несчастных случаев с угарным газом стала особо актуальной в этом году, и именно потому, что с 1 января наличие датчика угарного газа для многих пользователей газового оборудования стало обязательным.
Департамент начал собирать статистику несчастных случаев в 2011 году: «Начиная с этого времени, значительное увеличилось количество сообщений о запахе газа, поступающих в Спасательный департамент. Стояла ли за обращением реальная утечка газа или там было что-то другое, из этих данных непонятно».
«Мы считаем, что причиной являются датчики угарного газа, и сообщения идут именно из-за датчиков. Например, квартирное товарищество провело тендер и купило датчики для всех квартир. Они, как и другие датчики, очень чувствительны, и начинают работать, уловив очень незначительное количество угарного газа. Так что количество сообщений об угарном газе увеличилось, но я связываю это еще и с тем, что датчики угарного газа стали обязательными».
Руководитель департамента добавил, что не уверен, регистрировали ли в 2011 году или раньше смерти, вызванные угарным газом: «Человек умер, вызвали скорую помощь или врача, который констатировать смерть, но в список несчастных случаев, связанных с угарным газом, случай не внесли».
В Спасательном департаменте работает сотня инспекторов, чьей работой в числе прочего является проверка наличия датчика дыма в домах. Департамент технического надзора занимается проверкой газового и принудительного оборудования, а проверкой наличия датчика угарного газа занимаются два-три чиновника.
«При своих ресурсах мы проверили значительное количество газового оборудования (около 8000) и провели около 1000 расследований. Эту работу мы продолжаем. Нашим полем деятельности до сих пор был старый жилой фонд, который находится в Пыхья-Таллинне, Мустамяэ и в Ида-Вирумаа. Частные дома, построенные 10-15 лет назад в окрестностях Висмейстри, до последнего случая находились вне карты повышенной опасности».
Еще одна причина, по которой люди не торопятся ставить датчики угарного газа, это их цена. «Цена в промежутке 30-70 евро для многих кажется запредельной», - признал Каяк. Он припомнил, что когда дымовые датчики стали обязательными, был введен переходный период в пять лет, требование по датчикам угарного газа начало действовать через несколько месяцев.
По словам Каяка, угарный газ не является особенностью приборов газового отопления: опасность отравления угарным газом при традиционном печном отоплении в действительности заметно больше. Но и при печном отоплении, и при использовании газовых приборов есть простые правила, придерживаясь которых отопительными приборами можно пользоваться безопасно.