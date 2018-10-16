Гибель 7-летней Метте-Май и 4-летней Элли-Мий в Таллинне: родители не сразу позвонили в Центр тревоги

Тотальный контроль над газовым оборудованием не проводится

Каур Каяк. Liis Treimann

Закон не сильно нагружает пользователей газового отопления обязанностями, введенные для производителей газового оборудования правила эксплуатации намного строже.

«При установке газового отопления в строящемся жилом доме нужно составить целый ряд документов, которые необходимы для получения разрешения на использование»,- сказал генеральный директор Департамента технического надзора Каур Каяк. Закон обязывает проверить газовое оборудование перед выдачей разрешения на использование и по прошествии 15 лет.

«Но обслуживать газовые приборы нужно в соответствии с инструкцией производителя, и в любом случае это должно происходить раз в год. Ведь если в автомобиль два-три года только заливать бензин и постоянно на нем ездить, ни разу не пройдя обслуживания, то рано или поздно возникнет какая-то проблема. С газовым оборудованием та же история»,- сказал он в контексте трагедии в Какумяэ.

Поскольку из-за трагического несчастного случая, приведшего к смерти двух детей, было возбуждено уголовное дело, Департамент технического надзора конкретно этот случай не комментирует. Но в целом Каяк сказал, что тема несчастных случаев с угарным газом стала особо актуальной в этом году, и именно потому, что с 1 января наличие датчика угарного газа для многих пользователей газового оборудования стало обязательным.

Департамент начал собирать статистику несчастных случаев в 2011 году: «Начиная с этого времени, значительное увеличилось количество сообщений о запахе газа, поступающих в Спасательный департамент. Стояла ли за обращением реальная утечка газа или там было что-то другое, из этих данных непонятно».

«Мы считаем, что причиной являются датчики угарного газа, и сообщения идут именно из-за датчиков. Например, квартирное товарищество провело тендер и купило датчики для всех квартир. Они, как и другие датчики, очень чувствительны, и начинают работать, уловив очень незначительное количество угарного газа. Так что количество сообщений об угарном газе увеличилось, но я связываю это еще и с тем, что датчики угарного газа стали обязательными».

Руководитель департамента добавил, что не уверен, регистрировали ли в 2011 году или раньше смерти, вызванные угарным газом: «Человек умер, вызвали скорую помощь или врача, который констатировать смерть, но в список несчастных случаев, связанных с угарным газом, случай не внесли».

В Спасательном департаменте работает сотня инспекторов, чьей работой в числе прочего является проверка наличия датчика дыма в домах. Департамент технического надзора занимается проверкой газового и принудительного оборудования, а проверкой наличия датчика угарного газа занимаются два-три чиновника.

«При своих ресурсах мы проверили значительное количество газового оборудования (около 8000) и провели около 1000 расследований. Эту работу мы продолжаем. Нашим полем деятельности до сих пор был старый жилой фонд, который находится в Пыхья-Таллинне, Мустамяэ и в Ида-Вирумаа. Частные дома, построенные 10-15 лет назад в окрестностях Висмейстри, до последнего случая находились вне карты повышенной опасности».

Еще одна причина, по которой люди не торопятся ставить датчики угарного газа, это их цена. «Цена в промежутке 30-70 евро для многих кажется запредельной», - признал Каяк. Он припомнил, что когда дымовые датчики стали обязательными, был введен переходный период в пять лет, требование по датчикам угарного газа начало действовать через несколько месяцев.

По словам Каяка, угарный газ не является особенностью приборов газового отопления: опасность отравления угарным газом при традиционном печном отоплении в действительности заметно больше. Но и при печном отоплении, и при использовании газовых приборов есть простые правила, придерживаясь которых отопительными приборами можно пользоваться безопасно.