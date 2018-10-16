В Елгаве впервые напишут Всемирный диктант на латышском языке

В субботу, 3 ноября, в 12:00 уже в четвертый раз в Латвии и во всем мире одновременно пройдет диктант на латышском языке. Текст для него создал поэт и писатель Андрис Акментиньш, автор нашумевшего романа «Учителя» (Skolotāji). Писать диктант онлайн можно из любой точки мира, просто зайдя на сайт www.raksti.org. Никакой регистрации или оплаты не требуется. А девять латвийских городов - Вентспилс, Лиепая, Валмиера, Даугавпилс, Екабпилс, Резекне, Цесис, Елгава и Рига (на трех площадках) - приглашают всех, кто желает писать диктант ручкой на бумаге, заранее зарегистрироваться на вышеупомянутом сайте, чтобы обеспечить себе место в зале.
В Елгаве Всемирный диктант на латышском языке будут писать впервые. Координатор мероприятия в нашем городе Мария Бургарте.
Диктант будет проводиться в Управлении общественной интеграции (ул.Сколотаю,8). Текст диктанта в Елгаве прочтет Гундар Цауне, музыкант группы TirkizBand и продюссер проектов учреждения Kultūra. Желающих просят своевременно зарегистрироваться на вышеуказанном сайте, так как количество мест ограничено.
Цель инициативы - развитие навыков письменной латышской речи, воспитание уважения к государственному языку Латвии, укрепление связи с соплеменниками, живущими за границей, сплочение общества, решение вопросов интеграции - призыв к латвийцам других национальностей лучше освоить латышский язык.
Для любого желающего участие в диктанте - абсолютно добровольное и бесплатное мероприятие, которое пройдет в один и тот же день и час по всему миру. Если участник не хочет указывать свое имя, то диктант можно написать анонимно.
В диктанте около 300 слов, его соответствие нормам латышского языка проверила и подтвердила руководитель кафедры латышского языка и общего языкознания факультета гуманитарных наук Латвийского университета Андра Калнача. Текст диктанта под названием Malēniešu hronika - это ироничное, очень современное произведение, яркое сочетание латышского языка с эзоповым.
По итогам проверки диктанта отметки не ставят. Но чтобы каждый мог оценить свои знания, будет указано количество допущенных орфографических и пунктуационных ошибок. Участников, написавших диктант без ошибок, ждут награды - книги от Jāņa Rozes grāmatnīca, а Новый Рижский театр вручит билеты на свои спектакли самым грамотным рижанам.
На прямой трансляции с факультета гуманитарных наук в роли чтеца выступит актер театра и кино Каспарс Знотиньш, а в остальных латвийских городах текст будут читать другие известные люди.
В 2017 году III Всемирный диктант на латышском языке в 25 странах мира очно и онлайн писали 935 человек. Трое из них - без единой ошибки, десять человек допустили по одной ошибке, а самое большое количество ошибок в одной работе составило 183.