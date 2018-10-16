В Елгаве впервые напишут Всемирный диктант на латышском языке

В Елгаве Всемирный диктант на латышском языке будут писать впервые. Координатор мероприятия в нашем городе Мария Бургарте.

Диктант будет проводиться в Управлении общественной интеграции (ул.Сколотаю,8). Текст диктанта в Елгаве прочтет Гундар Цауне, музыкант группы TirkizBand и продюссер проектов учреждения Kultūra. Желающих просят своевременно зарегистрироваться на вышеуказанном сайте, так как количество мест ограничено.

Цель инициативы - развитие навыков письменной латышской речи, воспитание уважения к государственному языку Латвии, укрепление связи с соплеменниками, живущими за границей, сплочение общества, решение вопросов интеграции - призыв к латвийцам других национальностей лучше освоить латышский язык.

Для любого желающего участие в диктанте - абсолютно добровольное и бесплатное мероприятие, которое пройдет в один и тот же день и час по всему миру. Если участник не хочет указывать свое имя, то диктант можно написать анонимно.

В диктанте около 300 слов, его соответствие нормам латышского языка проверила и подтвердила руководитель кафедры латышского языка и общего языкознания факультета гуманитарных наук Латвийского университета Андра Калнача. Текст диктанта под названием Malēniešu hronika - это ироничное, очень современное произведение, яркое сочетание латышского языка с эзоповым.

По итогам проверки диктанта отметки не ставят. Но чтобы каждый мог оценить свои знания, будет указано количество допущенных орфографических и пунктуационных ошибок. Участников, написавших диктант без ошибок, ждут награды - книги от Jāņa Rozes grāmatnīca, а Новый Рижский театр вручит билеты на свои спектакли самым грамотным рижанам.

На прямой трансляции с факультета гуманитарных наук в роли чтеца выступит актер театра и кино Каспарс Знотиньш, а в остальных латвийских городах текст будут читать другие известные люди.