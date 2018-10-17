Любовные перипетии в клане Малыгиных: у любимого мужчины Ирины тесная связь с... мужчиной?

Знакомые Баландина высказали изданию свое недоумени насчет того, как ветеринару удалось сблизиться с наследницей миллионного состояния, если его связывают длительные отношения с председателем правления Olainfarm, адвокатом Павлом Ребеноком.

Баландина и Ребенока объединяет не только совместный бизнес (адвокату принадлежат 16,7% акций Frančeska VET), но и несколько лет более чем близких отношений.

"У Инга и Ирины нет отношений как между мужчиной и женщиной. Это демонстрируется исключительно для прессы. На самом деле Баландин - друг и партнер по бизнесу Ребенока. Там ничего не изменилось",

- сообщил изданию Privātā Dzīve приятель Баландина, пожелавший остаться неизвестным.

Как выяснил Apollo.lv, в соцсетях тоже видно, что мужчины вместе путешествуют, отдыхают и регулярно публикуют совместные фотографии.

Напомним, что 4 сентября на собрании акционеров Olainfarm были произведены изменения в составе правления - согласно решению акционеров,

свою работу прекратили Ивар Калвиньш, Милана Белевича и Ивар Годманис, а на их место назначены Павел Ребенок (в должности председателя правления), Мартиньш Криеклис и Дайна Сирлака.

Свою работу в правлении компании продолжают Ирина Малыгина и Балдере-Силдедзе, однако последняя, вероятнее всего, оставит свою должность, поскольку "считает невозможным продолжать работу в правлении Olainfarm вместе с лицами, которые числятся в его составе на данный момент.