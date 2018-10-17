Любовные перипетии в клане Малыгиных: у любимого мужчины Ирины тесная связь с... мужчиной?

В сентябре СМИ облетела новость о том, что старшая дочь ушедшего из жизни успешного латвийского предпринимателя Валерия Малыгина Ирина состоит в романтических отношениях с совладельцем Frančeska VET Ингом Баландиным. Теперь же в распоряжении Privātā Dzīve появилась информация о том, что, у молодого человека могут быть тесные отношения с другим должностным лицом Olainfarm.
Знакомые Баландина высказали изданию свое недоумени насчет того, как ветеринару удалось сблизиться с наследницей миллионного состояния, если его связывают длительные отношения с председателем правления Olainfarm, адвокатом Павлом Ребеноком.
Баландина и Ребенока объединяет не только совместный бизнес (адвокату принадлежат 16,7% акций Frančeska VET), но и несколько лет более чем близких отношений.
"У Инга и Ирины нет отношений как между мужчиной и женщиной. Это демонстрируется исключительно для прессы. На самом деле Баландин - друг и партнер по бизнесу Ребенока. Там ничего не изменилось",
- сообщил изданию Privātā Dzīve приятель Баландина, пожелавший остаться неизвестным.
Как выяснил Apollo.lv, в соцсетях тоже видно, что мужчины вместе путешествуют, отдыхают и регулярно публикуют совместные фотографии.
Напомним, что 4 сентября на собрании акционеров Olainfarm были произведены изменения в составе правления - согласно решению акционеров,
свою работу прекратили Ивар Калвиньш, Милана Белевича и Ивар Годманис, а на их место назначены Павел Ребенок (в должности председателя правления), Мартиньш Криеклис и Дайна Сирлака.
Свою работу в правлении компании продолжают Ирина Малыгина и Балдере-Силдедзе, однако последняя, вероятнее всего, оставит свою должность, поскольку "считает невозможным продолжать работу в правлении Olainfarm вместе с лицами, которые числятся в его составе на данный момент.
Фотогалерея: прощание с Валерием Малыгиным