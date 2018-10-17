В Канаде появилась новая профессия - дегустатор марихуаны, "шмелье"

По данным аналитической компании New Frontier, потребление конопли на душу населения в Канаде выше, чем в США. В 2017 году канадцы потратили на покупку нелегальной конопли, а также марихуаны в лечебных целях около $4,6 млрд, то есть в перерасчете на душу населения - примерно по 120 долларов на каждого человека, включая младенцев.

Одни эксперты считают, что после легализации общий оборот канадского рынка марихуаны вырастет минимум на 30% и достигнет 6 млрд долларов, другие уверены, что рост составит почти 50% - до примерно 9 млрд долларов США, и около 15% населения Канады будут приобретать каннабис в первый год после легализации.

На данный момент лицензированные производители едва способны удовлетворить растущий спрос на каннабис, используемый в медицинских целях. Поэтому рост производства неизбежен. А это значит, что появится большое количество новых рабочих мест.

Среди новых вакансий будут и довольно экзотические - например, рабочее место дегустатора марихуаны, который должен давать свой отзыв о различных сортах наркотика. К примеру, такую вакансию уже разместила в конце сентября одна из канадских фирм по продаже каннабиса, напоминает Deutsche Welle.

Подобное объявление о вакансии разместил канадский производитель каннабиса AHLOT. В компанию требуется пять "знатоков уровня эксперта" в отдел контроля качества продукции для тестирования наркотика. Задача этих дегустаторов - пробовать и проверять продукт. Зарплата - 50 долларов в час. Работа - не больше 12 часов в месяц, передает Newsru.com.