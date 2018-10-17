Артус Кайминьш попал в ДТП

ДТП случилось на перекрестке улиц Элизабетес и Антонияс.

ФОТО: TVNET lasītājs

Кайминьш рассказал, что совершал левый поворот, когда другая автомашина, выезжая задним ходом с автостоянки, врезалась в его автомашину.

Скорость была небольшой, и пострадавших в аварии нет. Водитель автомашины, ехавшей задним ходом, своей вины не признает, поэтому была вызвана полиция.