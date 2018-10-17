Ср, 17.10.2018
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Артус Кайминьш попал в ДТП

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ФОТО: TVNET lasītājs

В среду после обеда депутат Сейма и лидер "KPV LV" Артус Кайминьш попал в аварию, сообщает читатель TVNET.

ДТП случилось на перекрестке улиц Элизабетес и Антонияс.

ФОТО: TVNET lasītājs

Кайминьш рассказал, что совершал левый поворот, когда другая автомашина, выезжая задним ходом с автостоянки, врезалась в его автомашину.

Скорость была небольшой, и пострадавших в аварии нет. Водитель автомашины, ехавшей задним ходом, своей вины не признает, поэтому была вызвана полиция.

Представитель Госполиции Гита Гжибовска сообщила агентству ЛЕТА, что в 12.20 поступил вызов на перекресток улиц Элизабетес и Антонияс, где столкнулись автомашины "Mercedes Benz" и "Volkswagen".

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