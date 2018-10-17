Артус Кайминьш попал в ДТП
17 октября 2018, 13:11
В среду после обеда депутат Сейма и лидер "KPV LV" Артус Кайминьш попал в аварию, сообщает читатель TVNET.
ДТП случилось на перекрестке улиц Элизабетес и Антонияс.
Кайминьш рассказал, что совершал левый поворот, когда другая автомашина, выезжая задним ходом с автостоянки, врезалась в его автомашину.
Скорость была небольшой, и пострадавших в аварии нет. Водитель автомашины, ехавшей задним ходом, своей вины не признает, поэтому была вызвана полиция.
Представитель Госполиции Гита Гжибовска сообщила агентству ЛЕТА, что в 12.20 поступил вызов на перекресток улиц Элизабетес и Антонияс, где столкнулись автомашины "Mercedes Benz" и "Volkswagen".