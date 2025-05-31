МИД: странам Балтии необходимо продолжить курс на изоляцию России

Балтийским странам следует продолжать активную совместную работу в международных организациях, направленную на дальнейшую изоляцию России, подчеркнул парламентский секретарь Министерства иностранных дел (МИД) Латвии Артем Уршульскис.
Как агентству LETA сообщили в латвийском МИД, Уршульскис в пятницу в Цесисе встретился с Президиумом Балтийской Ассамблеи, чтобы обсудить результаты председательства Латвии в Совете министров Балтийских стран и в Балтийской Ассамблее в 2025 году, а также наметить планы дальнейшего сотрудничества.
"В нынешнем году приоритетные направления сотрудничества стран Балтии остаются неизменными: укрепление безопасности и устойчивости региона, поддержка Украины, развитие региональной взаимосвязанности и энергетической безопасности, а также привлечение инвестиций", - заявил парламентский секретарь МИД.
Уршульскис отметил, что страны Балтии активно развивают собственные возможности в сфере обороны и безопасности, а также совершенствуют трехстороннее сотрудничество в области гражданской защиты. Он особо подчеркнул важность укрепления восточной границы Европейского союза (ЕС), стимулирования экономического роста и реализации региональных проектов в сферах транспорта, энергетики и цифровой инфраструктуры.
Как уточнили в МИД, в Латвии уже разработан план по укреплению безопасности и стимулированию экономического роста в восточном приграничье на 2025-2027 годы, общим объемом финансирования 644,6 млн евро. Из этой суммы 269,6 млн евро предусмотрено выделить из государственного бюджета Латвии, а оставшиеся 375 млн евро - средства фондов ЕС и других внешних источников.
Уршульскис также обратил внимание на значимость завершения синхронизации энергосетей стран Балтии с европейской системой, которая обеспечивает более тесную интеграцию и улучшение функционирования энергетического рынка ЕС. По его словам, в текущем году завершился важнейший этап укрепления энергетической независимости региона: в феврале окончательно была завершена синхронизация балтийских электросетей с континентальной Европой.
Совет министров Балтийских стран является межправительственной структурой сотрудничества Латвии, Литвы и Эстонии, созданной 13 июня 1994 года. Его задача - обеспечить непрерывность взаимодействия на уровне исполнительных властей трех стран. В Латвии функции секретариата Совета министров выполняет Министерство иностранных дел.
Балтийская Ассамблея - орган сотрудничества парламентов Латвии, Литвы и Эстонии, учреждённый 8 ноября 1991 года. Президиум Ассамблеи составляют руководители национальных делегаций и их заместители.
В 2025 году Латвия осуществляет председательство как в Совете министров Балтийских стран, так и в Балтийской Ассамблее.
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