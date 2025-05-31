МИД: странам Балтии необходимо продолжить курс на изоляцию России

Как агентству LETA сообщили в латвийском МИД, Уршульскис в пятницу в Цесисе встретился с Президиумом Балтийской Ассамблеи, чтобы обсудить результаты председательства Латвии в Совете министров Балтийских стран и в Балтийской Ассамблее в 2025 году, а также наметить планы дальнейшего сотрудничества.

"В нынешнем году приоритетные направления сотрудничества стран Балтии остаются неизменными: укрепление безопасности и устойчивости региона, поддержка Украины, развитие региональной взаимосвязанности и энергетической безопасности, а также привлечение инвестиций", - заявил парламентский секретарь МИД.

Уршульскис отметил, что страны Балтии активно развивают собственные возможности в сфере обороны и безопасности, а также совершенствуют трехстороннее сотрудничество в области гражданской защиты. Он особо подчеркнул важность укрепления восточной границы Европейского союза (ЕС), стимулирования экономического роста и реализации региональных проектов в сферах транспорта, энергетики и цифровой инфраструктуры.