Рижская дума прокомментировала "сухой закон": под ударом - маленькие магазины

Упомянутые предложения разработали департаменты благосостояния и образования, культуры и спорта, поправки поданы на рассмотрение на предстоящем 18 октября заседании комитета Рижской думы по вопросам безопасности, порядка и предотвращения коррупции.

Авторы предложения указывают, что идея предусматривает снижение торговли алкоголем. Таким образом чиновники хотят установить запрет на торговлю в магазинах с 19 до 10 часов. Кроме того, предложение предусматривает запрет на торговлю алкоголем в магазинах по воскресеньям, а также многократное увеличение стоимости лицензии для кафе, если торговля алкоголем происходит в ночное время.

18 октября депутаты комитета планируют рассмотреть вопрос об обороте алкогольных напитков в Риге, особенное внимание будет уделено микрорайонам города. Вопрос инициирован, так как самоуправление получает жалобы рижан по поводу деятельности маленьких магазинов и кафе на окраинах города.

Председатель комитета Дайнис Турлайс рассказал, что комитет рассмотрит и вопрос о маленьких магазинах в спальных районах, которые в статусе кафе торгуют алкоголем круглосуточно.

"Многие жалобы и опросы показывают, что жителям мешают спать, наблюдаются и нарушения общественного порядка. Поэтому на этом заседании комиссии заслушаем различные предложения со стороны специалистов по ограничению таких магазинов-кафе", - рассказал Турлайс.