Рижская дума прокомментировала "сухой закон": под ударом - маленькие магазины

Комитет Рижской думы по вопросам безопасности, порядка и предотвращения коррупции в данный момент не планирует поддерживать идею, предусматривающую разрешение на торговлю алкоголем в магазинах с 10 до 19 часов, сообщает агентство ЛЕТА.
Упомянутые предложения разработали департаменты благосостояния и образования, культуры и спорта, поправки поданы на рассмотрение на предстоящем 18 октября заседании комитета Рижской думы по вопросам безопасности, порядка и предотвращения коррупции.
Авторы предложения указывают, что идея предусматривает снижение торговли алкоголем. Таким образом чиновники хотят установить запрет на торговлю в магазинах с 19 до 10 часов. Кроме того, предложение предусматривает запрет на торговлю алкоголем в магазинах по воскресеньям, а также многократное увеличение стоимости лицензии для кафе, если торговля алкоголем происходит в ночное время.
18 октября депутаты комитета планируют рассмотреть вопрос об обороте алкогольных напитков в Риге, особенное внимание будет уделено микрорайонам города. Вопрос инициирован, так как самоуправление получает жалобы рижан по поводу деятельности маленьких магазинов и кафе на окраинах города.
Председатель комитета Дайнис Турлайс рассказал, что комитет рассмотрит и вопрос о маленьких магазинах в спальных районах, которые в статусе кафе торгуют алкоголем круглосуточно.
"Многие жалобы и опросы показывают, что жителям мешают спать, наблюдаются и нарушения общественного порядка. Поэтому на этом заседании комиссии заслушаем различные предложения со стороны специалистов по ограничению таких магазинов-кафе", - рассказал Турлайс.
Он отметил, что комитет не будет говорить о планах по ограничению времени торговли алкоголем во всем городе. "Сейчас у самоуправления нет планов проводить изменения такого вида, это потребовало бы тщательного и всестороннего исследования вопроса, чего сейчас не делалось", - добавил глава комитета.