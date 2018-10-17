"Настоящий теракт, как в Беслане": директор колледжа о взрыве и стрельбе в Крыму

"Наталья Георгиевна, слушайте. Мы открыли мероприятие WorldSkills. В 11 поехала в БТИ подписывать договор с детьми по практике. Ну, наверное, я бы сейчас была бы трупом. Потому что [имя погибшей] убили насмерть, ее мать убили насмерть. Трупов полно, детей трупов полно. Настоящий теракт. Ворвались…

Ровно через пять или десять минут после моего отъезда кто-то ворвался. Взорвали все, повылетали стекла, взорвали холл. Бегали потом бросали какие-то взрывные пакеты.

Потом с автоматами бегали, я не знаю с чем, по второму этажу, открывали кабинеты и убивали всех, кого могли найти, кто попадался. Ну, это был… В общем, здесь все-все-все наши… Настоящий теракт, как это положено, как в Беслане.

Я бы сейчас была трупом. Потому что всех моих людей поперестреляли насмерть. И дети погибли, и сотрудники погибли. Я не знаю"