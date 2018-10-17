Пиппа Миддлтон в ожидании первенца: самые красивые моменты ФОТО
17 октября 2018, 18:18
Как уже сообщал Русский TVNET, 15 октября в 13:58 по Гринвичу 35-летняя Шарлотта Филиппа (Пиппа) Мэттьюс (в девичестве - Миддлтон) родила своему супругу Джеймсу Мэттьюсу мальчика. Малыш весом 3,883 кг появился на свет в знаменитом крыле Lindo Wing в госпитале Святой Марии - там же, где и все трое детей сестры Пиппы - Кейт Миддлтон.
Пока весь мир затаил дыхание в ожидании новых фото королевской семьи, предлагаем вспомнить самые красивые и трогательные моменты из жизни Пиппы Миддлтон в ожидании появления на свет малыша.
Самые красивые моменты в ожидании первенца
Пиппа Миддлтон в ожидании малыша
Пиппа Миддлтон в Лондоне
Животик беременной Пиппы
Пиппа и Джеймс на свадьбе принца Гарри
Свадьба Пиппы и Джеймса