Ср, 17.10.2018
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Пиппа Миддлтон в ожидании первенца: самые красивые моменты ФОТО

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ФОТО: EPA/Scanpix

Как уже сообщал Русский TVNET, 15 октября в 13:58 по Гринвичу 35-летняя Шарлотта Филиппа (Пиппа) Мэттьюс (в девичестве - Миддлтон) родила своему супругу Джеймсу Мэттьюсу мальчика. Малыш весом 3,883 кг появился на свет в знаменитом крыле Lindo Wing в госпитале Святой Марии - там же, где и все трое детей сестры Пиппы - Кейт Миддлтон.

Пока весь мир затаил дыхание в ожидании новых фото королевской семьи, предлагаем вспомнить самые красивые и трогательные моменты из жизни Пиппы Миддлтон в ожидании появления на свет малыша.

Самые красивые моменты в ожидании первенца

Пиппа Миддлтон в ожидании малыша

Пиппа Миддлтон в Лондоне

Животик беременной Пиппы

Пиппа и Джеймс на свадьбе принца Гарри

Свадьба Пиппы и Джеймса

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