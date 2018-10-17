Как уже сообщал Русский TVNET, 15 октября в 13:58 по Гринвичу 35-летняя Шарлотта Филиппа (Пиппа) Мэттьюс (в девичестве - Миддлтон) родила своему супругу Джеймсу Мэттьюсу мальчика. Малыш весом 3,883 кг появился на свет в знаменитом крыле Lindo Wing в госпитале Святой Марии - там же, где и все трое детей сестры Пиппы - Кейт Миддлтон.