Mazda показала видео с новым хэтчбеком - "тройкой"

Дизайн автомобиля разработан в стилистике концептуального хэтчбека Mazda Kai, который был представлен в Токио в 2017 году.

Хэтчбек получил светодиодную оптику и форму задних стоек, как у концепта. Дверь багажного отделения сильно наклонена.

Мощность агрегата составляет 190 л.с. и 230 Нм крутящего момента. По слухам, двигатель будет из семейства SkyActive-X.