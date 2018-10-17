Mazda показала видео с новым хэтчбеком - "тройкой"
17 октября 2018, 20:54
Компания Mazda опубликовала видеотизер с новым поколением хэтчбека Mazda 3. Премьера автомобиля ожидается в ноябре на автошоу в Лос-Анджелесе. Об этом пишет AutoUA.
Дизайн автомобиля разработан в стилистике концептуального хэтчбека Mazda Kai, который был представлен в Токио в 2017 году.
Хэтчбек получил светодиодную оптику и форму задних стоек, как у концепта. Дверь багажного отделения сильно наклонена.
Мощность агрегата составляет 190 л.с. и 230 Нм крутящего момента. По слухам, двигатель будет из семейства SkyActive-X.
Ожидается, что автомобиль также укомплектован цифровой приборной панелью. Однако официальной информации на этот счет пока нет.