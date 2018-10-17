Ср, 17.10.2018
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Mazda показала видео с новым хэтчбеком - "тройкой"

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Mazda Kai

ФОТО: BRENDAN MCDERMID/REUTERS

Компания Mazda опубликовала видеотизер с новым поколением хэтчбека Mazda 3. Премьера автомобиля ожидается в ноябре на автошоу в Лос-Анджелесе. Об этом пишет AutoUA.

Дизайн автомобиля разработан в стилистике концептуального хэтчбека Mazda Kai, который был представлен в Токио в 2017 году.

Хэтчбек получил светодиодную оптику и форму задних стоек, как у концепта. Дверь багажного отделения сильно наклонена.

Мощность агрегата составляет 190 л.с. и 230 Нм крутящего момента. По слухам, двигатель будет  из семейства SkyActive-X.

Ожидается, что автомобиль также укомплектован цифровой приборной панелью. Однако официальной информации на этот счет пока нет.

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