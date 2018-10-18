Испокон веков считалось, что зеркала разделяют земной и потусторонний мир, где действуют совершенно иные законы.

Неудивительно, что наши предки связывали с этим предметом множество примет и суеверий, подтверждающих, что зеркало — действительно опасный предмет.

Народная мудрость гласит, что

смотреть на свое отражение следует лишь при определенных условиях. Если нарушить это правило, можно столкнуться с серьезными неприятностями.

Эксперты dailyhoro.ru расскажут вам, когда и почему нельзя смотреть в зеркало. Эта информация поможет вам защитить себя от опасности.

Почему нельзя плакать перед зеркалом

Зеркало — это не просто предмет интерьера. Оно несет в себе сильнейшую энергетику и обладает способностью воспринимать и передавать информацию.

Зеркальная поверхность может впитать энергию слов и эмоций, которые произносит или испытывает человек, глядя на свое отражение.

Существует несколько мнений, почему плачущему человеку нельзя смотреть в зеркало.

Зеркало запоминает образ несчастного человека, что в дальнейшем может пагубно отразиться на его будущем.

Согласно народной примете,

рыдающий человек может «проплакать» свое счастье. Когда кто-то плачет и одновременно смотрит на свое отражение, он отдает свою жизненную энергию.

Впоследствии это может отразиться на здоровье.

Рыдая напротив зеркала в своем доме, вы передаете поверхности негативные эмоции. Тем самым вы можете навредить домочадцам, которые периодически пользуются этим зеркалом.

Женщина, плачущая перед зеркалом, может лишиться привлекательности, так как слезы смывают женскую красоту. Чтобы привести себя в порядок, смотреть на свое отражение нужно лишь после того, как вы перестанете плакать.

Слезы могут смыть границу между земным и зазеркальным миром, из-за чего в дом могут попасть нечисть и злые духи.

Опаснее всего, если на зеркало попала слеза в тот момент, когда вы смотрите на свое отражение. Считается, что она создает брешь в биополе человека.

Почему нельзя смотреть в зеркало ночью

Категорически запрещено смотреть в зеркало ночью, особенно после полуночи и до рассвета. Считается, что

в ночное время суток открывается портал в потусторонний мир, через который нечистые силы могут влиять на душу живого человека.

Однако есть и другие причины, из-за которых нельзя смотреть на свое отражение ночью.

В это время нечисть, живущая в потустороннем мире, может приблизиться к поверхности зеркала. Человек, увидевший ее, рискует сильно испугаться.

Души умерших, почувствовавшие энергетику живого человека, могут покинуть зазеркалье и оказаться у вас в доме. В это время энергетика зеркал становится сильнее, за счет чего поверхность может вытянуть из вас здоровье и жизненную энергию.

Чем опасно разбитое зеркало

С разбитыми зеркалами связано много народных примет. Если верить им, то

поврежденная зеркальная поверхность сулит обладателю неприятности, предупреждает о скорой беде или является предвестником печальных событий.

Опасность присутствует даже в том случае, если человек случайно посмотрит в разбитое зеркало. Дело в том, что треснутые зеркала пытаются восстановить свою энергетику за счет энергетики отражения. Из-за этого человек может пребывать в плохом настроении, стать слабее и тяжело заболеть. Суеверия гласят, что в разбитом зеркале можно увидеть нечисть.

Почему детям нельзя смотреть в зеркало

Согласно народным приметам, детям до года запрещено даже находиться рядом с зеркалами. Несмотря на то, что любопытство малышей безгранично и они стараются изучить любой предмет в доме, молодым мамам и папам следует оградить своего ребенка от зеркальных поверхностей. Дело в том, что

маленькие дети имеют еще слабую энергетику, поэтому, глядя на свое отражение, они отдают последний запас энергии. Это может отразиться на здоровье и дальнейшей судьбе малыша.

Не стоит забывать и о нечистых силах, которые, по поверью, обитают в зазеркалье. Увидев темные образы в зеркальной поверхности, малыш может испугаться, что чревато проблемами с развитием и бессонницей.

Почему нельзя долго смотреть на свое отражение

Зеркальные поверхности обладают способностью поглощать энергию людей, поэтому чем дольше вы смотрите на свое отражение, тем больше вашей жизненной энергии забирает зеркало.

Больным людям лучше вовсе не подходить к зеркалу, иначе оно заберет оставшиеся энергетические запасы, из-за чего человек будет чувствовать себя еще хуже.