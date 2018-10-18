Запрет на вождение авто увеличил уплату алиментов

Среди всех должников перед Фондом гарантий средств на содержание - 63% мужчин в возрасте до 45 лет, а в целом уплаты алиментов своим детям пытаются избежать почти 40 000 человек ежегодно. Часто у должников нет ни дохода, ни имущества, которое можно взыскать, но даже уголовная ответственность (а одним из наказаний за неуплату алиментов является временное лишение свободы) должников пугает не так сильно, как запрет водить машину.