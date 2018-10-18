ВИДЕО: В Плявниеках подросток вломился в магазин, чтобы украсть шоколадки и сигареты

Прибыв по указанному адресу, полицейские сначала проверили окрестность вблизи магазина. Информация о правонарушении подтвердилась, однако хулигана на месте не было, а возле выбитого окна валялись пачка сигарет и шоколадные батончики, пишет riga.lv.

На месте происшествия также присутствовал и охранник магазина, который дожидался представителей Государственной полиции. Сотрудники муниципальной полиции отправились исследовать ближайшие окрестности и в парке, расположенном неподалеку от магазина, и обнаружили там подходящего под описание молодого человека, спавшего на скамеечке.

Под головой у молодого мужчины лежала коробка шоколадок «Tupla», а рядом - пачка сигарет такой же марки, которая валялась рядом с магазином. Молодой человек не мог ответить на вопросы стражей порядка о происхождении шоколадок и сигарет.

Во время проверки личной информации выяснилось, что молодому человеку всего 16 лет.

Выяснив номера телефонов родителей, полицейские связались с матерью несовершеннолетнего и сообщили о ЧП.