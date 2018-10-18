ВИДЕО: В Плявниеках подросток вломился в магазин, чтобы украсть шоколадки и сигареты

11 октября, в 5.39 утра сотрудники управления Латгальского предместья Рижской муниципальной полиции получили информацию о юноше, которой выбил стекло в окне и пробралось в один из местных продуктовых магазинов в Плявниеках. На место происшествия был отправлен ближайший патруль стражей порядка.
Прибыв по указанному адресу, полицейские сначала проверили окрестность вблизи магазина. Информация о правонарушении подтвердилась, однако хулигана на месте не было, а возле выбитого окна валялись пачка сигарет и шоколадные батончики, пишет riga.lv.
На месте происшествия также присутствовал и охранник магазина, который дожидался представителей Государственной полиции. Сотрудники муниципальной полиции отправились исследовать ближайшие окрестности и в парке, расположенном неподалеку от магазина, и обнаружили там подходящего под описание молодого человека, спавшего на скамеечке.
Под головой у молодого мужчины лежала коробка шоколадок «Tupla», а рядом - пачка сигарет такой же марки, которая валялась рядом с магазином. Молодой человек не мог ответить на вопросы стражей порядка о происхождении шоколадок и сигарет.
Во время проверки личной информации выяснилось, что молодому человеку всего 16 лет.
Выяснив номера телефонов родителей, полицейские связались с матерью несовершеннолетнего и сообщили о ЧП.
Подозреваемый в хулиганстве парень был доставлен на место происшествия, где был передана сотрудникам Государственной полиции для дальнейших процессуальных действий.