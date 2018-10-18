В Японии стартовал Всемирный саммит роботов
18 октября 2018, 12:14
В Японии 17 октября стартовал Всемирный Саммит Роботов. Мероприятие продлится в Токио пять дней. Об этом пишет Gulf-Times.
Основная задача саммита - представить вниманию гостей различные возможности сосуществования и кооперации робота и человека.
В выставке принимают участие более 90 компаний, организаций и муниципалитетов. Большинство из них из Японии.
Представленные экспонаты демонстрируют уровень развития роботизированной техники, которую используют на предприятиях, в больницах и домах. В целом на саммите продемонстрированы 1700 новейших машин.