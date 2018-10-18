Чт, 18.10.2018
"Шутки закончены", - в (полу)шутку говорим мы. Прощаемся с Москвой, так приветливо встретившей нас, и отправляемся в настоящую Россию. Ну все же знают, что "Москва — не Россия", да? Виктория Пушкеле, журналист TVNET

В Японии стартовал Всемирный саммит роботов

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Если яблоко готово к употреблению, робот скажет об этом вслух

В Японии 17 октября стартовал Всемирный Саммит Роботов. Мероприятие продлится в Токио пять дней. Об этом пишет Gulf-Times.

Основная задача саммита - представить вниманию гостей различные возможности сосуществования и кооперации робота и человека.

В выставке принимают участие более 90 компаний, организаций и муниципалитетов. Большинство из них из Японии.

Представленные экспонаты демонстрируют уровень развития роботизированной техники, которую используют на предприятиях, в больницах и домах. В целом на саммите продемонстрированы 1700 новейших машин.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ