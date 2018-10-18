Он рос замкнутым ребенком, мало рассказывал о себе, почти не имел друзей. Между тем бывшая соседка керченского стрелка рассказала что в детстве тот душил котов. Следователи ищут сообщников юноши.

Отец молодого человека дал показания следователям, пишет газета "Известия" 18 октября и публикует подробности допроса со ссылкой на источник, близкий к следствию.

Отец подростка рассказал, что тот ничего особенного не сообщал об учебе, у него не было друзей. Мужчина отметил, что у сына был один приятель, с которым он общался в детстве, но в последнее время они не дружили - их связь оборвалась.

Отец Рослякова отметил, что знал о его увлечении компьютерными играми и оружием, однако подчеркнул, что сын был воспитанным и неагрессивным, сообщает RT со ссылкой на источник в Министерстве образования Крыма.

Вместе с тем семью Владислава Рослякова нельзя назвать благополучной: отец является инвалидом и жил отдельно от сына, а мать была приверженкой запрещенной в России секты "Свидетели Иеговы".

"В связи с этим отношения между мамой и сыном бывали напряженными, в частности, она иногда обыскивала его, когда юноша приходил домой", - рассказал собеседник издания.

"Учился не в полную силу, на тройки. Отношения с одноклассниками складывались нормально, в проявлении агрессии замечен не был", - добавил источник.

Ранее сообщалось, что причиной бойни в керченском колледже могли стать конфликты Рослякова с преподавателями. Источник "Интерфакса" рассказал, что Росляков посещал стрелковый клуб и интересовался оружием, а на месте трагедии обнаружено около 10 пачек ружейных патронов, около 10 самодельных зажигательных устройств и бутылки с коктейлем Молотова.

Одногруппники Рослякова ранее назвали его тихим и спокойным, отмечает Znak.com. Видимых причин для массового убийства у него не было, полагают его знакомые.

Детский омбудсмен Крыма Ирина Клюева сообщила журналистам в Керчи, что Росляков не состоял на учете в органах профилактики. "Он не стоял на учете. Не было (обращений) ни в какие органы системы профилактики", - цитирует ее"Интерфакс". Уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова подтвердила эту информацию.

"Мы немножко запоздали с восприятием благополучия сегодня. Нам кажется, что начищенные ботинки, белая рубашка и учеба на пятерки - гарантия того, что с ребенком все хорошо, но, к сожалению, это давно не так", - отметила она.

Бывшая соседка керченского стрелка рассказала что в детстве тот душил котов

Женщина, ранее проживавшая в одном доме с семьей Влада Рослякова, пока его родители не развелись и он не переехал с матерью в другую квартиру, рассказала "КерчьИНФО", что в детстве мальчик был жестоким.

"Он маленький был очень жестокий. Он котов ловил, душил их веревками. Мы его все время гоняли. А потом, когда они (мать и отец Влада) разошлись, он переехал в другую квартиру", - пояснила женщина. Издание публикует видео с ее рассказом.

Следствие ищет сообщников Рослякова

Между тем следствие устанавливает возможных сообщников студента, устроившего бойню, передает "Интерфакс" со ссылкой на главу Крыма Сергея Аксенова.

"Задача (следствия) - установить, кто его (стрелка-взрывателя) готовил к этому преступлению. Здесь он действовал один. Это понятно, установлено. Но подготовительные мероприятия, на мой взгляд и взгляд коллег, в одиночку этот негодяй осуществить не мог", - пояснил Аксенов.

Отметим, ранее военный эксперт Алексей Леонков предположил, что произошедшее не было спонтанной бойней, устроенная слетевшим с катушек молодым человеком. "Это подготовленный и четко спланированный теракт", - выразил уверенность эксперт.

В результате трагедии в керченском колледже погибли 19 человек, в больницах остается более 40 пострадавших, семеро в крайне тяжелом состоянии. По свидетельствам очевидцев и данным силовиков, 18-летний Владислав Росляков пришел к колледж с охотничьим ружьем и начал методично расстреливать всех, кто попадался на его пути, а затем устроил взрыв в столовой, где в тот момент было множество студентов. Позднее его нашли мертвым в библиотеке колледжа. Предположительно, он покончил с собой.