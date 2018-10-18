Путин: россияне попадут в рай в случае ядерной войны - в качестве мучеников

"Агрессор должен знать, что возмездие неизбежно, что он будет уничтожен. А мы, жертвы агрессии, мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут, потому что даже раскаяться не успеют", - предупредил Путин. При этом концепция применения Россией ядерного оружия не предполагает превентивного удара, напомнил президент РФ.

"В нашей концепции применения ядерного оружия нет превентивного удара, - сказал он. - Наша концепция - это ответ на встречный удар, это значит мы готовы применять ядерное оружие только тогда, когда удостоверимся в том, что потенциальный агрессор наносит удар по нашей территории".

Президент РФ пояснил, что реализация такой концепции возможна благодаря системе раннего предупреждения о ракетном нападении, которая в течение несколько секунд фиксирует в глобальном масштабе старт ракет на любой территории, а также определяет траекторию полета и районы падения головных частей ядерного оружия, передает Newsru.com.

"Конечно, это катастрофа всемирная, но я повторяю, мы не можем быть инициаторами этой катастрофы, потому что у нас нет превентивного удара. Да, в этой ситуации мы как бы ждем, что в отношении нас будут применять ядерное оружие, сами ничего как бы не делая" - отметил президент.