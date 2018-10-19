В Канаде собираются помиловать осуждённых за хранение и употребление марихуаны

По его данным, парламентарии готовят соответствующий законопроект. На данный момент неизвестно, по каким именно критериям будут помиловать осужденных и удалять соответствующие упоминания об их преступлениях из архивов полиции.

Со ссылкой на министра общественной безопасности и гражданской защиты Ральфа Гудейла телеканал напомнил, что такая мера поможет многим людям найти работу, так как запись об их судимости будет удалена, передает Newsru.com.

Согласно данным канадского статистического бюро, в 2016 году в Канаде за преступления, связанные с марихуаной, были осуждены около 55 тыс. человек, что на 11% меньше, чем в 2015 году. Более поздняя статистика на сайте бюро пока недоступна.