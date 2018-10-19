Сноуден отказался называть свою жизнь в России безопасной

Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден, получивший политическое убежище в России, сообщил, что не чувствует себя в безопасности. Об этом он заявил в ходе видеомоста с Университетом менеджмента Инсбрука (Австрия), передает ТАСС.
«Что касается моего будущего в России, я не могу сказать, что я в безопасности. Но разве это имеет значение? Если бы я хотел жить в безопасности, я бы сидел на Гавайях, зарабатывал много денег и вел слежку за всеми подряд», — отметил он.
Сноуден также заверил слушателей, что никогда не работал на российское правительство. «Я критиковал их, и президента [России], и ход выборов, и продолжу этим заниматься», — добавил он, уточнив, что для него приоритетной задачей является забота о гражданах США, поскольку он в первую очередь является американцем.