Пт, 19.10.2018
Когда нация малограмотная, ею очень легко управлять, подавлять бунты, запугивать... Вот это в России сейчас происходит: выдавливают из страны интеллигенцию, вынуждают уезжать за границу интеллектуалов. Георгий Месхишвили, театральный художник

Мошенник-иностранец выманил у эстонских магазинов десятки новеньких iPhone

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Представительство фирмы Telia. Фото иллюстративное.

ФОТО: Эльмо Рийг

Несколько магазинов электроники и представительств операторов связи в Таллинне на этой неделе стали жертвами крупного обмана, когда теперь уже пойманный гражданин другого государства выманил у них десятки телефонов iPhone XS, пишет Postimees.

Магазины попались на очень простой трюк: иностранец приходил в магазин и выказывал интерес к iPhone XS, но до покупки просил показать коробку телефона. Получив его у работника, он пытался отвлечь внимание продавца на что-то другое, и в это время менял коробку с телефоном, на такую же, но пустую, набитую бумагой, написал портал Geenius.

По данным портала, жертвами мошенника стали IM Arvutid (iDeal), Telia, Euronics, Klick и  Photopoint.

Случившееся подтвердили пресс-секретарь Telia Eesti Райго Неудорф и руководитель по маркетингу IM Arvutid Силья Калда.

По данным представителя Telia, полиция поймала мошенника, и телефоны были возвращены магазинам.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ