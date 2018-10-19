Мошенник-иностранец выманил у эстонских магазинов десятки новеньких iPhone

Несколько магазинов электроники и представительств операторов связи в Таллинне на этой неделе стали жертвами крупного обмана, когда теперь уже пойманный гражданин другого государства выманил у них десятки телефонов iPhone XS, пишет Postimees.
Магазины попались на очень простой трюк: иностранец приходил в магазин и выказывал интерес к iPhone XS, но до покупки просил показать коробку телефона. Получив его у работника, он пытался отвлечь внимание продавца на что-то другое, и в это время менял коробку с телефоном, на такую же, но пустую, набитую бумагой, написал портал Geenius.
По данным портала, жертвами мошенника стали IM Arvutid (iDeal), Telia, Euronics, Klick и Photopoint.
Случившееся подтвердили пресс-секретарь Telia Eesti Райго Неудорф и руководитель по маркетингу IM Arvutid Силья Калда.
По данным представителя Telia, полиция поймала мошенника, и телефоны были возвращены магазинам.