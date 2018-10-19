Мошенник-иностранец выманил у эстонских магазинов десятки новеньких iPhone

Магазины попались на очень простой трюк: иностранец приходил в магазин и выказывал интерес к iPhone XS, но до покупки просил показать коробку телефона. Получив его у работника, он пытался отвлечь внимание продавца на что-то другое, и в это время менял коробку с телефоном, на такую же, но пустую, набитую бумагой, написал портал Geenius.