Убийца в керченском колледже мог сделать бомбы из снарядов времен Великой Отечественной

«Отрабатывается версия кустарного производства самодельных взрывных устройств на основе тротила, извлеченного из снарядов времен войны», — сказал собеседник агентства.

По его словам, в Керчи осталось много военных боеприпасов, которые иногда находят «черные копатели». Существует технологии извлечения тротила из таких снарядов, но для этого нужны специальные знания и навыки, заявил источник РИА Новости.

Ранее «Коммерсант» со ссылкой на источник, близкий к следствию, сообщил, что Росляков изготовил бомбы на основе пороха, который извлек из купленных им патронов для помпового ружья «Бекас».