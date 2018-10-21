Пилоты рухнувшего в Азовское море самолета Л-39 погибли

"По итогам поисковых работ 20 октября в районе крушения учебного самолета Л-39 установлены места нахождения фрагментов тел обоих погибших летчиков", - говорится в сообщении.

В военном ведомстве добавили, что в течение минувшего дня осуществлялось извлечение найденных фрагментов из воды.

"Для подъема крупных обломков фюзеляжа самолета в район проведения поисковой операции направлен аварийно-спасательный катер Черноморского флота, оборудованный подъёмным механизмом и способный обеспечивать водолазные спуски", - заявили в Минобороны РФ.

В ведомстве добавили, что утром в воскресенье поисковые работы на месте крушения самолета будут продолжены.

Напомним, 18 октября самолет Л-39 потерпел крушение во время учебно-тренировочного полета в районе населенного пункта Должанская Краснодарского края РФ. Он упал в Азовской море.