Над Азовским морем разбился российский учебный истребитель; возможно, пилоты погибли
19 октября 2018, 13:50
Над Азовским морем разбился российский тренировочный самолет, сообщает ВВС. Есть опасения, что пилоты самолета погибли, указывает Минобороны РФ.
Авария произошла в четверг. Спасатели по-прежнему ищут самолет "Л-39", пропавший после завершения запланированного вылета.
Согласно неофициальной информации, самолет мог упасть в Азовское море примерно в полутора километрах от берега. Пилоты успели катапультироваться, но пока не найдены.
"Сейчас ищем двух человек. Поиски ведутся на воде и на суше. Знаем, что летательный аппарат в воде, но пока неизвестно, живы [пилоты] или нет", - рассказал российским СМИ информационный источник в оперативных службах.
Возможно, причиной аварии стала техническая неполадка.