Пт, 19.10.2018
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Над Азовским морем разбился российский учебный истребитель; возможно, пилоты погибли

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Российские истребители, иллюстративное фото

ФОТО: Reuters/ScanPix

Над Азовским морем разбился российский тренировочный самолет, сообщает ВВС. Есть опасения, что пилоты самолета погибли, указывает Минобороны РФ.

Авария произошла в четверг. Спасатели по-прежнему ищут самолет "Л-39", пропавший после завершения запланированного вылета.

Согласно неофициальной информации, самолет мог упасть в Азовское море примерно в полутора километрах от берега. Пилоты успели катапультироваться, но пока не найдены.

"Сейчас ищем двух человек. Поиски ведутся на воде и на суше. Знаем, что летательный аппарат в воде, но пока неизвестно, живы [пилоты] или нет", - рассказал российским СМИ информационный источник в оперативных службах.

Возможно, причиной аварии стала техническая неполадка.

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