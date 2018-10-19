Над Азовским морем разбился российский учебный истребитель; возможно, пилоты погибли

Согласно неофициальной информации, самолет мог упасть в Азовское море примерно в полутора километрах от берега. Пилоты успели катапультироваться, но пока не найдены.

"Сейчас ищем двух человек. Поиски ведутся на воде и на суше. Знаем, что летательный аппарат в воде, но пока неизвестно, живы [пилоты] или нет", - рассказал российским СМИ информационный источник в оперативных службах.