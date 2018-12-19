Чт, 20.12.2018
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Большинство партий согласно с предложенной Кариньшем моделью правительства
По рукам!

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ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Большинство партий, приглашенных в правительство кандидатом на пост премьера Кришьянисом Кариньшем ("Новое Единство"), согласно с его предложением, ответ от партии "KPV LV" еще ожидается.

После совещания "Нового Единства" Кариньш сказал журналистам, что еще ждет от "KPV LV" ответа и выдвинутых партией кандидатур на должности министров. Новая консервативная партия (НКП) тоже еще должна назвать кандидата на пост министра образования и науки.

Лидер НКП Янис Борданс сообщил, что на должность министра сообщения от нее мог бы претендовать Талис Линкайтс, а на пост министра образования и науки у партии есть четыре кандидата: Дагмара Бейтнере-Ле Галл, Анита Муйжниеце, Илга Шуплинска и Гатис Эглитс. Сам Борданс мог бы претендовать на портфель министра юстиции.

Если все партии согласятся с предложенной Кариньшем моделью правительства, президент Латвии Раймонд Вейонис будет приглашен назвать его кандидатуру в премьеры.

Кариньш объявил, что ждет ответов от Новой консервативной партии, "KPV LV", "Для развития/За" и "Все для Латвии!"-"Тевземей ун Бривибай"/ДННЛ до 17.00 среды.

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