Большинство партий согласно с предложенной Кариньшем моделью правительства

После совещания "Нового Единства" Кариньш сказал журналистам, что еще ждет от "KPV LV" ответа и выдвинутых партией кандидатур на должности министров. Новая консервативная партия (НКП) тоже еще должна назвать кандидата на пост министра образования и науки.

Лидер НКП Янис Борданс сообщил, что на должность министра сообщения от нее мог бы претендовать Талис Линкайтс, а на пост министра образования и науки у партии есть четыре кандидата: Дагмара Бейтнере-Ле Галл, Анита Муйжниеце, Илга Шуплинска и Гатис Эглитс. Сам Борданс мог бы претендовать на портфель министра юстиции.

Если все партии согласятся с предложенной Кариньшем моделью правительства, президент Латвии Раймонд Вейонис будет приглашен назвать его кандидатуру в премьеры.