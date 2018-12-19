В московской больнице нашли мумифицированные тела четырех человек

Следственный комитет по Москве начал проверку после того, как в больнице на Каширском шоссе нашли мумифицированные тела четырех человек, сообщается на сайте СК.
«Интерфакс» со ссылкой на источник уточнил, что тела нашли в Национальном медицинском исследовательском центре онкологии имени Блохина. Телеграм-канал Mash утверждает, что останки обнаружили в патологоанатомическом отделении онкоцентра. По информации канала, это тела взрослых людей, но их возраст и пол неизвестен.
Тела обнаружили вечером 17 декабря во время инвентаризации в больнице. Останки находились в трех деревянных ящиках в морозильной камере. Следователи считают, что люди, предположительно, скончались 10 лет назад.
В онкоцентре имени Блохина первоначально отрицали, что в больнице обнаружили мумифицированные тела. Позднее, как сообщил «Интерфакс», в медцентре заявили, что найденные в клинике тела долгое время не были востребованы родственниками, поэтому их передали правоохранительным органам.