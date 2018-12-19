В московской больнице нашли мумифицированные тела четырех человек

«Интерфакс» со ссылкой на источник уточнил, что тела нашли в Национальном медицинском исследовательском центре онкологии имени Блохина. Телеграм-канал Mash утверждает, что останки обнаружили в патологоанатомическом отделении онкоцентра. По информации канала, это тела взрослых людей, но их возраст и пол неизвестен.