Чт, 20.12.2018
Я компенсировал вред потерпевшему в размере 500 тысяч рублей. Я считаю, что это достойное возмещение ущерба, когда в практике люди возмещают 30-50 тысяч рублей. Павел Мамаев, футболист

"KPV LV" выдвинет на должность министра внутренних дел Гобземса

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Алдис Гобземс

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Партия "KPV LV" готова работать в формируемом кандидатом на пост премьера Кришьянисом Кариньшем ("Новое Единство")правительстве и выдвигает на должность министра внутренних дел Алдиса Гобземса, экономики - Дидзиса Шмитса, благосостояния - Иеву Крапане, сообщил журналистам после заседания парламентской фракции "KPV LV" ее председатель Атис Закатистов.

Все эти кандидаты в министры сейчас являются депутатами Сейма.

Кариньш предложил войти в правительство пяти партиям: "Новому Единству", Новой консервативной партии, "KPV LV", "Для развития/За" и национальному объединению "Все для Латвии!"-"Тевземей ун Бривибай"/ДННЛ.

Если все партии согласятся с предложенной Кариньшем моделью правительства, президент Латвии Раймонд Вейонис будет приглашен назвать его кандидатуру в премьеры.

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