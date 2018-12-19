"KPV LV" выдвинет на должность министра внутренних дел Гобземса

Все эти кандидаты в министры сейчас являются депутатами Сейма.

Кариньш предложил войти в правительство пяти партиям: "Новому Единству", Новой консервативной партии, "KPV LV", "Для развития/За" и национальному объединению "Все для Латвии!"-"Тевземей ун Бривибай"/ДННЛ.