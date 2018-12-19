Девушка познакомилась с парнем в Tinder и раскрыла преступление

Кочрэн опубликовала скриншоты переписки с парнями. Все началось с обсуждения газировки LaCroix, которую Эмили и ее первый собеседник, парень по имени Дрю, указали в качестве любимой в профиле. Дрю поделился, что только что нашел на улице целый бесхозный ящик LaCroix и забрал его домой.

IM TALKING TO A GUY WHO GOT HIS LACROIX STOLEN, AND THE GUY WHO STOLE HIS LACROIX. CAN YOU BELIEVE THIS pic.twitter.com/QaZLQAz82q — Emily Cochran (@holycacamole) December 18, 2018

Девушка посмеялась, но не придала значения рассказу парня, пока не вступила в переписку с другим незнакомцем. Парень по имени Рэймонд тоже оказался поклонником LaCroix. Он рассказал, что буквально на две минуты оставил ящик любимой газировки без присмотра, как его украли.