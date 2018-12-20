Бомба?! Полиция рассказала о двух ложных вызовах за день, и что за это может быть

В 16.16 позвонил молодой юноша, который сообщил, что в Саулкрасты будет взрыв. Как и положено, была организована эвакуация, на место выехало спецподразделение Omega, "Скорая", Пожарные и полицейские самоуправления. Проверив здание, информация не подтвердилась.

Этим же вечером было установлено, что звонил 13-летний подросток, который был доставлен в участок. Он пояснил, что просто хотел пошутить.

Вечером в 20.15 на номер 112 позвонил мужчина, сообщив, что в игровом зале в Югле якобы размещена взрывчатка, которая скоро рванет. И на этот раз после проверки здания информация не подтвердилась.

Тем же вечером полиция установила личность и второго звонившего. Им оказался мужчина 1984 года рождения, который уже и ранее попадал в поле зрения полиции за ранее произведенные кражи с взломом.

По информации полиции, он сделал звонок, потому что был рассержен на охранника игрового зала, которые не пустил мужчину в удобства, так как он не являлся посетителем.

В связи с происшествием начат уголовный процесс согласно пункту 231.1 Уголовного закона - за осознанное ложное сообщение о размещении взрывчатого вещества. За такое нарушение предусмотрено: лишение свободы сроком до года, кратковременное лишение свободы, принудительные работы, денежный штраф.

Принимая во внимание, что мужчина и раньше попадал в поле зрение полиции, полиция потребует применить к нему арест.

Случай в Саулкрасты также не останется без последствий. И хотя в этом случае звонивший еще не достиг возраста уголовной ответственности, информация о нем введена в базу данных полиции, и материалы дела будут переданы инспектору по делам малолетних, чтобы к подростку были применены принудительные меры воспитательного характера.

Стоит отметить, что в таких случаях ложным информаторам по решению суда может быть назначено оплатить расходы, которые понесли задействованные службы, для которых ложный вызов помешал выполнению работы.

Если звонит малолетний, расходы берут на себя родители.