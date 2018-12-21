Меган Маркл нашла способ защититься от сглаза

Хамса, в честь которой названо кольцо - традиционный амулет, который на Ближнем Востоке и в странах Леванта (восточной части Средиземного моря) носили женщины для защиты от сглаза во время беременности. Амулет также известен как "рука Фатимы" в исламе и "рука Мириам" в иудаизме.