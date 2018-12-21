Меган Маркл нашла способ защититься от сглаза
Меган Маркл появилась на публике с золотым кольцом Hamsa турецкого бренда Kismet by Milka, украшенным ажурным элементом в виде руки Фатимы, сообщает Lenta.ru со ссылкой на издание The Mirror.
Хамса, в честь которой названо кольцо - традиционный амулет, который на Ближнем Востоке и в странах Леванта (восточной части Средиземного моря) носили женщины для защиты от сглаза во время беременности. Амулет также известен как "рука Фатимы" в исламе и "рука Мириам" в иудаизме.
"Если в центре "руки Фатимы" нарисован раскрытый глаз, она становится сильным амулетом против сглаза",
- поясняет значение символа в своей книге "Ислам. Его символы и атрибуты" Али Демирли.
На официальном сайте Kismet by Milka кольцо находится в категории Protect me. В настоящее время оно продается по цене 300 долларов.
37-летняя герцогиня Сассекская надела кольцо во время визита в дом престарелых в западной части Лондона.
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